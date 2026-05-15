「声で、乾杯。」--日本酒に「推しの声」を重ねる新体験「ボイスペアリング」を提唱。VTuber×新潟の酒蔵による共創プロジェクト『V-SAKE Collection』本格始動

株式会社FARM8

株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、新潟の酒蔵とVTuberが共創する日本酒コラボレーションプロジェクト『V-SAKE Collection』を本格始動しました。

https://vsake.jp/

本プロジェクトが提唱するのは、日本酒に「推しの声」という新しい層を重ねる体験コンセプト――「ボイスペアリング」。料理とお酒の組み合わせを楽しむ従来のペアリングに、「声」という新しい次元を加えた、これまでにない日本酒の楽しみ方です。

■ 「ボイスペアリング」

日本酒に、「推しの声」という新しい層を。

ボトルに貼られたQRコードを読み取ると、そのお酒のためだけに録り下ろされた限定ボイスが、ファンの耳元に届きます。推しの声を聴きながら、酒蔵が提案するお勧めの一本にVtuberが声を重ねてそれぞれの世界観を作り出す――視覚（限定ラベル）、味覚（純米吟醸）、そして「推しの声」が重なり合うことで、これまでには存在しなかった乾杯の瞬間が立ち上がります。

■ 同じ酒でも、飲む環境で味が変わる

「声」が変える、味わいの体験

お酒を愛する方なら、誰もが知っている事実があります。同じ一本の日本酒でも、誰と、どこで、どんな気持ちで飲むかによって、味わいはまったく変わる、ということ。お祝いの場で飲む一杯と、ひとりの夜に飲む一杯では、たとえ銘柄が同じでも、口の中に広がる景色が違います。

『V-SAKE Collection』が提唱する「ボイスペアリング」は、この事実を体験として再現する試みです。推しの声を聴きながら口にする一杯は、もうただの「純米吟醸」ではありません。その声があるからこそ立ち上がる特別な時間のなかで、お酒の味そのものが新しい表情を見せる。

味覚は、舌だけで感じるものではない――その当たり前の真実を、テクノロジーと文化の力で改めて差し出すのが、本プロジェクトの本質です。

■ 「声を届ける」仕組みーコエタグ技術の活用

「ボイスペアリング」を体験として成立させる技術的基盤として、本プロジェクトでは株式会社イタチが提供する音声配信ソリューション「コエタグ」を活用しています。ボトルに貼られたQRコードを読み取ると、そのお酒のためだけに録り下ろされたボイスが再生される――この一連の体験は、

コエタグの仕組みによって支えられています。

物理的なモノに「声」を宿らせるコエタグの思想と、日本酒という伝統文化にVTuberの声を重ねる『V-SAKE Collection』のコンセプトが交差することで、デジタルとフィジカルを横断する新しい体験が生まれています。

■ 始まった、新しい乾杯のかたち

Season 1の手応え

『V-SAKE Collection』Season 1のパートナー酒蔵は、津南醸造（新潟県中魚沼郡津南町）。雪深い土地で醸される一本に、VTuberの声が宿ります。

参加VTuberは順次発表され、それぞれの発売日に合わせてファンの皆様に商品を公開してきました。VTuberごとに展開される3つの商品ラインナップ「限定ボトル」「コースターセット」「木枡セット」のうち、数量限定の木枡セットは即日完売の事例も続出。プロジェクト全体の販売本数は数百本を超え、「ボイスペアリング」という新しい楽しみ方への熱量が高まりつつあります。



▼ Season 1の企画販売ページはこちら

https://collection.vsake.jp/s1/

■ 個性あふれる酒処、新潟発の文化として

無数の個性が出会う場所へ おいしい日本酒は、これまで「酒好きの中」で語られ、共有されてきました。 銘柄を覚え、蔵を知り、味を比べる。その世界の豊かさは確かに存在 しますが、一方で、その文化の外側にいる人たちに体験が届きにくいと いう構造もありました。

『V-SAKE Collection』が目指すのは、そのコミュニティの壁を超えて、 日本酒の体験をもっと多様な人たちに広げていくことです。

新潟には、約90蔵の酒蔵があります。

雪深い山あいの蔵、海沿いの蔵、 町なかの蔵――それぞれの土地、それぞれの水、それぞれの杜氏の哲学 によって、まったく異なる個性を持った一本が醸されています。

一方、VTuberの世界もまた、多様な個性が集う場所です。

歌う人、語る人、 ゲームをする人、教える人――数万、数十万のフォロワーを抱える人気者 から、ニッチな世界観で熱量の高いファンを持つ人まで、無数の個性が 存在します。

新潟の酒蔵とVTuber――この二つの世界には、「一つひとつが違う個性 として存在している」という共通点があります。だからこそ、両者が掛け 合わさったとき、ありきたりではない、唯一無二の組み合わせが生まれます。

『V-SAKE Collection』は、Season 3以降も新潟県内の酒蔵と随時提携 を進めていきます。

蔵の個性と、VTuberの個性が出会うことで生まれる 無数の組み合わせを、新潟発の新しい乾杯文化として世の中に届けて まいります。

■ Season 2 募集要項・応募はこちら

そしてこのたび、Season 2の取り組みも始動しました。パートナー酒蔵は、 新潟市西区に蔵を構える「高野酒造」。新たな土地、新たな水で醸される 一本に、新たなVTuberの声が宿ります。Season 2参加VTuberの募集も 開始しました（10名まで／20歳以上のVTuber／個人勢・事務所所属いず れも可）。

▼ Season 2 募集要項・応募はこちら

https://vtuber.vsake.jp/s2/

■ V-SAKE Collection 概要

企画主催：株式会社FARM8（新潟県長岡市）

販売プラットフォーム：V-SAKE Collection 公式ストア

販売事業者：株式会社FERMENT8

技術協力：株式会社イタチ（音声配信ソリューション「コエタグ」提供）

公式サイト：https://vsake.jp/



Season 1 販売ページ：https://collection.vsake.jp/s1/

Season 2 募集ページ：https://vtuber.vsake.jp/s2/

お問い合わせ：vsake@farm8.jp（V-SAKE Collection 事務局）

■ 会社概要

社名：株式会社FARM8

所在地：新潟県長岡市

代表取締役：樺沢敦

事業内容：発酵食品・日本酒文化・地域資源活用を軸とした事業展開

https://farm8.jp