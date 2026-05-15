朝シャンを調査！約4割が「する派」で、その半数以上が“夜も洗う”徹底ぶり！
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「普段、朝にシャンプーをしていますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、朝のシャンプーの実施率や洗髪習慣の傾向についてを分析いたしましたので、ご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2026年5月12日 ～ 2026年5月13日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15478
■朝シャン派は約4割！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349445/images/bodyimage1】
「普段、朝にシャンプーをしていますか？」の質問では、『ほぼ毎日する』が16%、『たまにする』が23%を占め、合わせて約4割（39％）の方が朝のシャンプーを取り入れていることが分かりました。
■朝シャン派の半数以上が夜も洗う！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349445/images/bodyimage2】
朝にシャンプーをする人を対象に、「前日の夜にもシャンプーをしているか」を聞いたところ、「毎回している」が30％、「していることが多い」が25％という結果となりました。合わせて55％と、半数以上の方が夜にもシャンプーをしていることがわかりました。
■朝シャンの印象は「手間がかかりそう」が最多、次いで「身だしなみ・清潔感」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349445/images/bodyimage3】
「朝シャンについて、最も近い印象を教えてください。」の質問では、『時間や手間がかかりそう』が25%、『身だしなみに気を使っている印象』が23%、『清潔感がある』が14%、『特に良い・悪い印象はない』が10%、『髪や頭皮への負担が気になる』が10%、『おしゃれ・美容意識が高そう』が9%、『生活に余裕がありそう』が6%、『その他』が3%という結果となりました。
■朝シャンをする理由・しない理由
【毎日する・たまにする（39%）】
[ 寝癖を一掃して完璧なスタイリングへ ]
・短髪で寝癖がひどいので、朝シャンプーでリセットするのが一番効率が良いです。（30代／女性／東京都／派遣社員、契約社員）
・朝洗った方が髪が根元から立ち上がり、ボリュームが出て若々しく見えるので。（50代／男性／愛知県／正社員）
・水で濡らすだけでは直らない頑固な寝癖も、シャンプーなら即解決します。（40代／女性／静岡県／専業主婦）
[ 「朝のニオイ」を許さない徹底したエチケット意識 ]
・40代になり枕のニオイが気になり始めたので、朝に洗わないと不安で外出できません。（40代／男性／東京都／正社員）
・地肌が脂性なので、寝ている間に出た余分な皮脂をしっかり落としてから仕事に行きたい。（50代／男性／東京都／自営業、自由業）
・自分自身の加齢臭抑制のため。清潔な状態で1日をスタートさせるのがマナーだと思っています。（50代／男性／石川県／正社員）
[ 一日のパフォーマンスを高める「目覚めのスイッチ」 ]
・眠気覚ましに最高。シャンプーをすると頭がスッキリして、仕事のギアが入ります。（30代／男性／愛知県／自営業、自由業）
・スッキリした爽快な気持ちで家を出られるので、メンタル面でも良い習慣です。（40代／男性／東京都／パート、アルバイト）
【あまりしない・全くしない（61%）】
[ 時間の確保や髪へのダメージを考慮 ]
・朝は1分でも惜しいので、夜のうちにしっかりケアを済ませています。（40代／男性／静岡県／正社員）
・洗いすぎによる頭皮の乾燥や、ドライヤーの熱によるダメージが気になるので控えています。（40代／女性／東京都／正社員）
・朝に髪を洗うと乾かすのに時間がかかり、半乾きで外出するとかえって髪を傷めてしまうので。（30代／女性／石川県／無職）
[ 頭皮へのダメージ・皮脂の落としすぎを懸念 ]
・洗いすぎになり頭皮環境に影響があるから。1日1回の夜の洗髪だけで十分。（50代／男性／宮城県／正社員）
・美容師さんに、シャンプーのし過ぎは乾燥やダメージに繋がると言われたことがある。（40代／女性／東京都／正社員）
・必要な皮脂まで落としてしまいそうで、頭皮への負担が気になります。（50代／女性／千葉県／無職）
[ 夜にシャンプーする習慣がある ]
・子どもの頃から親に「朝のシャンプーは風邪をひく」と言われて育ったので、習慣がありません。（40代／女性／埼玉県／正社員）
・一日の汚れはその日のうちに落としてから寝たい。寝ている間にそこまで汚れるとは思えない。（40代／女性／東京都／専業主婦）
・夜にしているので必要性を感じない。（40代／女性／東京都／専業主婦）
■まとめ
今回のアンケートでは、約4割の人が「朝シャン」を生活シーンに合わせて取り入れていることがわかりました。
注目したいのは、朝に洗う人の半数以上が「夜もしっかり洗っている」という点です。単なる夜の代わりではなく、頑固な寝癖をリセットしたり、気になるニオイを抑えたりと、「より清潔な状態で一日を始めたい」というこだわりが見て取れます。
一方で、やはり「朝は時間がなくて大変」「頭皮への負担が気になる」という声も多く、無理に毎日行うよりは、大事な用事がある日やリフレッシュしたい時の「特別なケア」として活用されているようです。
周囲からも「手間はかかりそうだけど、清潔感があって好印象」とポジティブに受け止められている朝のシャンプー。自分の髪質やスケジュールに合わせて、上手に使い分けていくのが良さそうです。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2026年5月12日 ～ 2026年5月13日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15478
■朝シャン派は約4割！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349445/images/bodyimage1】
「普段、朝にシャンプーをしていますか？」の質問では、『ほぼ毎日する』が16%、『たまにする』が23%を占め、合わせて約4割（39％）の方が朝のシャンプーを取り入れていることが分かりました。
■朝シャン派の半数以上が夜も洗う！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349445/images/bodyimage2】
朝にシャンプーをする人を対象に、「前日の夜にもシャンプーをしているか」を聞いたところ、「毎回している」が30％、「していることが多い」が25％という結果となりました。合わせて55％と、半数以上の方が夜にもシャンプーをしていることがわかりました。
■朝シャンの印象は「手間がかかりそう」が最多、次いで「身だしなみ・清潔感」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349445/images/bodyimage3】
「朝シャンについて、最も近い印象を教えてください。」の質問では、『時間や手間がかかりそう』が25%、『身だしなみに気を使っている印象』が23%、『清潔感がある』が14%、『特に良い・悪い印象はない』が10%、『髪や頭皮への負担が気になる』が10%、『おしゃれ・美容意識が高そう』が9%、『生活に余裕がありそう』が6%、『その他』が3%という結果となりました。
■朝シャンをする理由・しない理由
【毎日する・たまにする（39%）】
[ 寝癖を一掃して完璧なスタイリングへ ]
・短髪で寝癖がひどいので、朝シャンプーでリセットするのが一番効率が良いです。（30代／女性／東京都／派遣社員、契約社員）
・朝洗った方が髪が根元から立ち上がり、ボリュームが出て若々しく見えるので。（50代／男性／愛知県／正社員）
・水で濡らすだけでは直らない頑固な寝癖も、シャンプーなら即解決します。（40代／女性／静岡県／専業主婦）
[ 「朝のニオイ」を許さない徹底したエチケット意識 ]
・40代になり枕のニオイが気になり始めたので、朝に洗わないと不安で外出できません。（40代／男性／東京都／正社員）
・地肌が脂性なので、寝ている間に出た余分な皮脂をしっかり落としてから仕事に行きたい。（50代／男性／東京都／自営業、自由業）
・自分自身の加齢臭抑制のため。清潔な状態で1日をスタートさせるのがマナーだと思っています。（50代／男性／石川県／正社員）
[ 一日のパフォーマンスを高める「目覚めのスイッチ」 ]
・眠気覚ましに最高。シャンプーをすると頭がスッキリして、仕事のギアが入ります。（30代／男性／愛知県／自営業、自由業）
・スッキリした爽快な気持ちで家を出られるので、メンタル面でも良い習慣です。（40代／男性／東京都／パート、アルバイト）
【あまりしない・全くしない（61%）】
[ 時間の確保や髪へのダメージを考慮 ]
・朝は1分でも惜しいので、夜のうちにしっかりケアを済ませています。（40代／男性／静岡県／正社員）
・洗いすぎによる頭皮の乾燥や、ドライヤーの熱によるダメージが気になるので控えています。（40代／女性／東京都／正社員）
・朝に髪を洗うと乾かすのに時間がかかり、半乾きで外出するとかえって髪を傷めてしまうので。（30代／女性／石川県／無職）
[ 頭皮へのダメージ・皮脂の落としすぎを懸念 ]
・洗いすぎになり頭皮環境に影響があるから。1日1回の夜の洗髪だけで十分。（50代／男性／宮城県／正社員）
・美容師さんに、シャンプーのし過ぎは乾燥やダメージに繋がると言われたことがある。（40代／女性／東京都／正社員）
・必要な皮脂まで落としてしまいそうで、頭皮への負担が気になります。（50代／女性／千葉県／無職）
[ 夜にシャンプーする習慣がある ]
・子どもの頃から親に「朝のシャンプーは風邪をひく」と言われて育ったので、習慣がありません。（40代／女性／埼玉県／正社員）
・一日の汚れはその日のうちに落としてから寝たい。寝ている間にそこまで汚れるとは思えない。（40代／女性／東京都／専業主婦）
・夜にしているので必要性を感じない。（40代／女性／東京都／専業主婦）
■まとめ
今回のアンケートでは、約4割の人が「朝シャン」を生活シーンに合わせて取り入れていることがわかりました。
注目したいのは、朝に洗う人の半数以上が「夜もしっかり洗っている」という点です。単なる夜の代わりではなく、頑固な寝癖をリセットしたり、気になるニオイを抑えたりと、「より清潔な状態で一日を始めたい」というこだわりが見て取れます。
一方で、やはり「朝は時間がなくて大変」「頭皮への負担が気になる」という声も多く、無理に毎日行うよりは、大事な用事がある日やリフレッシュしたい時の「特別なケア」として活用されているようです。
周囲からも「手間はかかりそうだけど、清潔感があって好印象」とポジティブに受け止められている朝のシャンプー。自分の髪質やスケジュールに合わせて、上手に使い分けていくのが良さそうです。
■調査結果の引用・転載について
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