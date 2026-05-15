プレシャスパートナーズ、しゅふＪＯＢ認定パートナー制度において「プラチナパートナー」に認定

株式会社プレシャスパートナーズ

採用コンサルティング事業を行う株式会社プレシャスパートナーズ(https://www.p-partners.co.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：高崎 誠司、以下：プレシャスパートナーズ）は、株式会社ビースタイルメディアが運営する求人サイト「しゅふＪＯＢ」の認定パートナー制度において「プラチナパートナー」に認定されましたことをお知らせします。

企業の人材不足が深刻化する中で、プレシャスパートナーズは単なる求人提案にとどまらず、働く意欲や経験を持ちながらも、勤務地・勤務時間・扶養内勤務などの条件によって就業機会が限られている“しゅふ層”に着目し、企業ニーズに合わせた採用支援を行ってきました。また、しゅふ層特有のニーズを踏まえた求人設計だけでなく、業務整理や役割分担の見直しを通じて、しゅふ人材が活躍しやすい社内体制づくりまで一貫して支援しています。

今後も、採用で終わらせず、入社後の活躍まで見据えた支援を通じて、企業の人材課題解決に貢献してまいります。

■しゅふＪＯＢについて

「しゅふＪＯＢ」は、株式会社ビースタイルメディアが運営する、しゅふ層に特化した求人サービスです。

勤務日数や時間、在宅勤務、扶養内勤務など、ライフスタイルに合わせて細かく条件を選べる点が特徴で、子育てや家庭との両立に配慮した求人を多数掲載しています。また、企業側も採用ニーズに応じて複数のプランから選択でき、全国累計4万社以上の企業にご利用いただいています。

サービスサイト：https://part.shufu-job.jp/

コーポレートサイト：https://www.bstylegroup.co.jp/

■株式会社プレシャスパートナーズについて

2008年に設立した採用コンサルティング企業です。

「仕事を通じて人々の人生を豊かにする」というミッションを掲げ、これまでに20,000社以上の企業に対して採用支援を行ってきました。採用の成功にとどまらず、その後の定着や活躍までを見据えた支援を行い、『雇用のミスマッチのない世界』を実現してまいります。

■株式会社プレシャスパートナーズ 会社概要

社名：株式会社プレシャスパートナーズ

代表：代表取締役社長 CEO 高崎 誠司

住所：〒163-0235 東京都新宿区西新宿2丁目6番地1号 新宿住友ビル35階

設立：2008年4月

事業内容：採用コンサルティング事業（採用支援サービス、新卒採用サービス、中途採用サービス、人事コンサルティングサービス、採用ブランディングサービス）

URL：https://www.p-partners.co.jp/