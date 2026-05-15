アイドルグループ、「#Mooove！」のメンバー　148cmの天使 姫野ひなのがSweet Girls 表紙＆巻頭グラビアに登場！『Sweet Girls vol.８』2026年５月15日（金）発売！

株式会社双葉社【セブンネット限定】ポストカード 撮影/篠田直人・双葉社

アイドルグループ #Mooove!のリーダー・姫野ひなのさんが、5月15日（金）発売のオール水着ムック『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』（双葉社）の表紙＆巻頭に登場いたします。

夏風にほどける、秘密の笑顔。青空の下、無防備な夏が始まる――。鮮やかなピンクの水着に身を包み、朗らかで可愛らしい姿で登場すると、その瞬間、現場の空気まで一気に華やぎます。

ふとした瞬間に見せる姫野さんの大人びた表情は、アイドルとして＃Mooove!で活躍する姿と一線を画して夏の日差しによく映えていました。合間の悪天候も彼女のフォトジェニックな姿に、スタッフからは「今の最高！」という声が飛びました。眩しい太陽と彼女の存在感が重なり、まるで青春映画のワンシーンのようなグラビアを、22ページの大ボリュームで構成しました。

その他中面グラビアでは、豊田ルナさん、冴木柚葉さん、小倉あずささん、すずらさん、阿波みなみさん、三橋くん、沢美沙樹さんが登場！ぜひ書評、パブリシティ等、御社媒体にてお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。

●書誌情報撮影/篠田直人・双葉社

『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』

発売日：2026.5.15（金）

定価：1870円（税込）

判型：A4判、112ページ

発売：双葉社

ISBN：9784575465815

https://www.futabasha.co.jp/book/97845754658150000000

ネット書店、全国書店にて予約受付中

●プロフィール

ひめの ひなの

アイドルグループ「#Mooove!」のメンバーとして、ミニマムボディで元気いっぱいに活躍中。趣味はピザまん、スキー、食べること、SNS、マッサージに行くこと。