オンラインセミナー『部下の本音を引き出す傾聴入門講座』2026年6月25日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『部下の本音を引き出す傾聴入門講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「部下の思いを聴きたいが、どのように聴けば良いかわからない」「会話の間が持たず、自分ばかり話していた」など、部下とのコミュニケーションに悩みをお持ちの管理職の方は少なくありません。
コミュニケーションの基盤は「傾聴」です。本講座は、傾聴の姿勢と心構え、基本的なスキルを学ぶ入門講座です。
グループワークでは、傾聴の基本的なスキルを使って、コミュニケーションを深化させる方法を体験していただきます。部下との信頼関係を築くための礎となる内容です。
【開催日】
2026/06/25（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス
ビジネスコーチ社認定ビジネスコーチ 産業カウンセラー
樋江井 弓子
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2204
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
「部下の思いを聴きたいが、どのように聴けば良いかわからない」「会話の間が持たず、自分ばかり話していた」など、部下とのコミュニケーションに悩みをお持ちの管理職の方は少なくありません。
コミュニケーションの基盤は「傾聴」です。本講座は、傾聴の姿勢と心構え、基本的なスキルを学ぶ入門講座です。
グループワークでは、傾聴の基本的なスキルを使って、コミュニケーションを深化させる方法を体験していただきます。部下との信頼関係を築くための礎となる内容です。
【開催日】
2026/06/25（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス
ビジネスコーチ社認定ビジネスコーチ 産業カウンセラー
樋江井 弓子
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2204
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
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