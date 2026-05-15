株式会社アスクとイクスアール株式会社、AI・XRの社会実装に向けた戦略的業務提携を締結

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区、代表取締役：武藤和彦、以下「アスク」）とイクスアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：蟹江真、以下「イクスアール」）は、NVIDIAのAIソリューションおよびUnityを活用した産業向け開発支援の分野において、対等なパートナーシップとして戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携により、両社は自社の強みを出し合いながら、最先端AI・XRの社会実装を推進し、製品提供から現場実装・運用までを一気通貫で支援する体制を構築します。

提携の背景：製品と現場実装の融合による「新たなDX支援モデル」の創出

現在、産業界ではNVIDIAのAIプラットフォームやリアルタイム3Dシミュレーションの導入が急増しています。アスクは世界最先端のハードウェアやソフトウェアライセンスを日本市場へ提供する「インターナショナルディストリビューター」として確固たる地位を築いており、イクスアールはNVIDIAやUnityのテクノロジーを活用した産業向け開発・現場実装に特化した技術集団として、多くの実績を重ねてきました。

しかし、テクノロジーが高度化・複雑化するなか、顧客現場に合わせた最適な実装と運用までをシームレスに支援する体制が不可欠となっています。従来の分業モデルでは、製品提供と現場開発が分断され、導入時の迅速な課題解決や持続的な技術支援に限界がありました。

本提携は、このような「分断された業界構造」を解消するための対等なイニシアティブです。アスクが持つ強力な製品供給網と、イクスアールが有する高度なNVIDIAやUnity実装技術を融合し、技術ノウハウを透明性高く共有することで、両社は「製品と開発を一体化したソリューションプロバイダー」として、顧客へ一気通貫のDX支援を提供してまいります。

今回の戦略的業務提携について、株式会社アスク 取締役 営業本部 本部長 田川竜司は「イクスアールとのパートナーシップにより、当社は『ディストリビューター』から『真のソリューションプロバイダー』へ進化します。技術ノウハウを共有し合い、お客様のDX推進を強力に支援してまいります。」と語っています。また、イクスアール株式会社代表取締役蟹江真様は「アスク様との提携に大変うれしく思います。弊社の技術力とアスク様のビジネス基盤が結びつき、相互ノウハウ共有により産業課題を解決し、日本の産業界をアップデートしていきます。」と語っています。

今後は、アスクの営業本部とイクスアールの技術チームが密に連携しながら、年間を通じて多数のプロジェクトを創出・推進してまいります。

主な業務提携内容

AI・XR開発の機会拡大と共同推進

アスクに寄せられる高度なAI映像解析（VSS）や、Unityを活用した産業向けデジタルツイン・XR開発のニーズに対し、イクスアールが中核となるエンジニアリング力を提供します。両社は自社の強みを出し合いながら、国内最高水準のソリューション開発を共同で推進します。

製品提供から現場実装までの一気通貫サポート

NVIDIAのAIインフラ等のハイエンド演算基盤や各種ソフトウェアの選定から、顧客現場への最適化実装、実証プログラムの運用までを、アスクとイクスアールが連携して統合的に支援します。

相互のノウハウ蓄積を支える「技術情報共有型」の開発体制

イクスアールが実務を担いながら、開発工程における技術仕様や実装ノウハウを徹底してドキュメント化し、アスクへ提供します。一方で、アスクの販路・顧客現場で得られる知見についてもイクスアールへ共有することで、双方の技術力とビジネス視点を高める「双方向のナレッジシップ」を構築します。

詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/05/exr.html

お問い合わせ

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お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info

イクスアール株式会社 概要

NVIDIAプラットフォームを活用したAI映像解析システムの実装をはじめ、リアルタイム3Dシミュレーションやデジタルツイン、XR（VR/AR/MR）領域において、専門性の高いエンジニアリング力を提供しています。

単なるシステム開発にとどまらず、XR領域における研究開発や、最先端テクノロジーの現場導入に向けた技術検証の実績が豊富で、複雑化するテクノロジーを顧客の現場環境へ最適化し、運用までをシームレスに支援する「実装力」を強みとしています。

URL：https://www.exr.co.jp/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/



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