日本ジャズ史に輝く金字塔『Ｈｉ-Ｎｏｌｏｇｙ』など、日野皓正の「ＴＡＫＴ期」９タイトルが５月１５日より初のデジタル配信開始！

日本コロムビア株式会社

日本が生んだ世界的ジャズ・トランペッター、日野皓正が1960年代後半から70年代初頭にかけて日本初のジャズ専門レーベルであるタクト（TAKT）に残した歴史的名作群9タイトルが、5月15日より初めて一挙デジタル配信されます。戦後日本のジャズシーンが新たな胎動を始めていた1960年代後半、その中心にいたのが弱冠20代でシーンのトップに躍り出た日野皓正です。圧倒的なプレイスタイルと端正なルックス、時代を先取るファッション性からカリスマ的な人気を誇り、当時の若者の間で空前の「ヒノテル・ブーム」を巻き起こしました。その熱狂の記録とも言えるTAKTレーベル期のアルバムとシングル計9作品が、ついにストリーミングおよびダウンロードで解禁されます。



■ 最大の注目作は、空前の大ヒットを記録した『Hi-Nology（ハイノロジー）』

今回配信される中でも一番の注目作は、1969年7月に銀座ヤマハホールでライヴ録音された『Hi-Nology』です。当時のマイルス・デイビスのエレクトリック・サウンドに強力な影響を受けつつも、日野自身のジャズ（＝日野学説：ハイノロジー）を構築しようとした野心に満ちた大傑作です。エレクトリック・ピアノやエレキ・ベースなどの電気楽器と、ロックのリズムを大胆に導入した本作は、当時の自由を希求する若者たちの気分と見事にシンクロし、ジャズ・アルバムとしては異例の大ヒットを記録しました。日野皓正の輝かしいキャリアにおいても、日本のジャズ史においても、エポックメイキングな記念碑的作品と言えます。

他にも、記念すべき初リーダー・アルバム『Alone, Alone And Alone』や、天才ピアニスト・菊地雅章との伝説の双頭コンボによる傑作『日野＝菊地クインテット』、若き日のスティーヴ・グロスマンらニューヨークの先鋭ミュージシャンと共演した初の海外録音盤『Alone Together』など、聴き逃せない作品ばかりです。さらに、フラワー・トラヴェリン・バンドとのコラボ・シングル『Crash／Dhoop』なども含まれており、当時の息吹を鮮烈に伝えてくれます。



【配信対象 9タイトル一覧】 配信開始日：5月15日（各音楽配信サービスにて）

『Alone, Alone And Alone』（1967） 日野皓正

『Feelin' Good』（1968） 日野皓正

『日野＝菊地クインテット』（1969） 日野皓正、菊地雅章

『スイングジャーナル・ジャズ・ワークショップ 日野皓正コンサート』（1969）日野皓正

『Hi-Nology』（1969）日野皓正

『Into The Heaven』（1970） 日野皓正

『Alone Together』（1970） 日野皓正

（Single）『スネイク・ヒップ／白昼の襲撃 テーマ』（1969） 日野皓正

（Single）『Crash／Dhoop』（1970） 日野皓正、フラワー・トラヴェリン・バンド

作品URL： https://columbia.jp/artist-info/hinoterumasa/discography/

発売元: 日本コロムビア株式会社



Profile

日野皓正（ひのてるまさ） ジャズ・トランペッター1942年10月25日東京生まれ。 9歳よりトランペットをはじめ、13歳の頃には米軍キャンプのダンスバンドで活動を始める。1967年の初リーダー・アルバムをリリース以降、マスコミに”ヒノテル・ブーム”と騒がれるほどの注目を集め、国内外のツアーやフェスティバルへの出演をはじめ、雑誌の表紙を飾るなどファッショナブルなミュージシャンとして多方面で活躍。1975年、NYへ渡り居をかまえ、数多くのミュージシャンと活動を共にする。その後もヒットアルバムを連発、CM出演など多数。1989年にはジャズの名門レーベル“ブルーノート”と日本人初の契約アーティストとなる。90年以降、「アジアを一つに」という自身の夢のもと、アジア各国での活動を増やしていく。2001年芸術選奨 「文部科 学大臣賞」受賞。2004年紫綬褒章、文化庁芸術祭「レコード部門 優秀賞」、毎日映画コンクール「音楽賞」受賞。また近年はチャリティー活動や後進の指導にも情熱を注ぎ、個展や画集の出版など絵画の分野でも活躍が著しい。唯一無二のオリジナリティと芸術性の高さを誇る日本を代表する国際的アーティストである。



Facebook：https://x.com/hinoofficial?s=21&t=rhPa-ERCl5AeDdkKjGOH0Q(https://x.com/hinoofficial?s=21&t=rhPa-ERCl5AeDdkKjGOH0Q)

Instagram：https://www.instagram.com/terumasahino_official/

X：https://x.com/hinoofficial?s=21&t=rhPa-ERCl5AeDdkKjGOH0Q(https://x.com/hinoofficial?s=21&t=rhPa-ERCl5AeDdkKjGOH0Q)