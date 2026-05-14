5/18(月)開幕 「全仏オープンテニス」 予選からWOWOWで連日生中継！ 「伊達公子×伊藤竜馬 全仏事前特番」を配信中！

株式会社WOWOW

WOWOWは、5月24日（日）に本戦が開幕する、今季２つめのグランドスラム「全仏オープンテニス」を連日生中継でお届けする。さらに、今年は、5月18日（月）から22日（金）まで5日間にわたって行われる予選も、開局以降初めて連日生中継する。

予選には、男子は、キャリアハイ更新中で世界ランキング日本勢最高位の島袋将や、初挑戦の全仏オープンに向けてクレーコートの経験を重ねている坂本怜、望月慎太郎、野口莉央が出場予定だ。女子は、1月の全豪でグランドスラム本戦初出場を果たした坂詰姫野、4年連続の本戦入りを狙う日比野菜緒、伊藤あおい、本玉真唯が名を連ねる。

グランドスラム本戦への切符をかけ、赤土で熱い戦いが繰り広げられる予選からも目が離せない。

また、今大会の見どころや最新情報など、全仏オープンをより楽しむための情報が詰まった「今年は予選から連日生中継！全仏オープンテニス2026開幕直前スペシャル～WOWOWテニスアンバサダー伊達公子×伊藤竜馬が赤土の勢力図を徹底解説～」をWOWOW公式YouTubeチャンネルで配信中。「WOWOWテニスアンバサダー」を務める伊達公子氏をはじめ、ロンドン2012オリンピック元日本代表の伊藤竜馬氏や横内洋樹アナウンサーによるトーク形式で、予選ならではの魅力や注目の日本人選手情報などをたっぷりと語っていただく。本番組を通じて、「全仏オープンテニス」を今年はぜひ“予選から”お楽しみいただきたい。

【伊達公子氏 コメント】

「女子は、世界ランキング１位のサバレンカが実力は抜けていると思いますが、今年の全仏に関しては全くわかりません！サバレンカが苦手とするクレーコートの全仏で、今年はどのようなことが起こるのか注目です。４度の全仏優勝経験がある、クレーの女王シフィオンテクの返り咲きにも期待したいです。日本人にとっては、全仏の予選が一番タフだと思いますが、本戦を何度も経験している日比野選手などが勝ち上がることを期待しています。」

【伊藤竜馬氏 コメント】

「男子は、アルカラスが欠場したことで、本大会で生涯グランドスラム達成を狙うシナーが優勝する可能性が高そうです。ただ、今年の全豪でシナーを破ったベテランのジョコビッチ、期待の若手であるホダル、フォンセカなどの活躍も楽しみです。特に、ホダルは現在世界ランキング34位まで上がってきているので、彼が一番楽しみです！日本人では、どんなサーフェスでも通用する素材を持っている坂本選手に期待しています。高身長かつ、ショットのバリエーションがあるので、クレーコートでも良いパフォーマンスを出せると思います。」

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【放送・配信情報】

「全仏オープンテニス 予選」

5/18（月）～5/22（金）

「予選 第1日」 5/18（月） 午後04:45～

「予選 第2日」 5/19（火） 午後04:50～

「予選 第3日」 5/20（水） 午後04:50～

「予選 第4日」 5/21（木） 午後05:50～

「予選 最終日」5/22（金） 午後05:50～

〔WOWOW ライブ〕〔WOWOW オンデマンド〕

「全仏オープンテニス」

5/24（日）～6/7（日） WOWOW で連日生中継！

〔WOWOW ライブ〕〔WOWOW オンデマンド〕

【関連番組情報】

「全仏オープンテニスドキュメンタリー シナーvsアルカラス 2025決勝 ボールキッズから見た激闘」

5/24（日） 午後4:45

〔WOWOW ライブ〕〔WOWOW オンデマンド〕

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