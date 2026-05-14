【東三河・岡崎市限定】空き家・相続物件をスピード買取、プレゼントキャンペーン開始

三河設備工業株式会社

「一人暮らしの母が施設に入居したため実家を手放したい」「相続した物件を売却したい」など、不動産に関するお悩みはありませんか。愛知県の東三河エリアで空き家の買い取りを行う「三河設備工業株式会社」(愛知県豊橋市、代表取締役社長・杉田伸太郎)は２０２６(令和８)年５月１４日(木)から、不動産を売却していただいた方に最大１０万円分のAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを行います。５月２９日(金)までに問い合わせいただいた方が対象です。

◆水回りから住まいの再生へ、三河設備工業の新たな挑戦

２０２７年春に完成予定の新社屋外観イメージ図

三河設備工業は１９７１(昭和４６)創業の水道設備事業者です。大型施設の管工事から水回りの修理、リフォーム工事など「ライフラインを守る企業」として５５年にわたり地域密着で事業を展開してきました。空き家買取事業は、これまで培ってきたリフォームやライフライン工事の実績とノウハウを生かし、２０２４年にスタートしました。

◆三河設備工業に売却するメリットとは？

豊富なリフォーム経験を生かしおしゃれで機能的な住まいへと改築した空き家物件１. 不用品はそのままでOK

タンスや家財道具などの不用品は、そのまま置きっぱなしでかまいません。大量の荷物が残っている場合でも、撤去費用は無料。当社が責任を持って処理いたします。

２. 老朽化した建物もそのままで大丈夫

買取なら売った後の心配なし。売主が買主に対して負担する法的責任「契約不適合責任」も負う必要がありません。リフォーム実績が豊富な当社が、建物をおしゃれで機能的な住まいへと再生いたします。

３. 引っ越し時期を最大限考慮

現在、住んでいる物件も査定可能です。物件の引き渡しも引っ越し時期を最大限、考慮いたします。

◆売却者だけでなく査定した人にもプレゼント！

不動産の売却で最大１０万円分のAmazonギフトカードをプレゼント

東三河地区と岡崎の一部地域の不動産を売却いただいた方へ、最大１０万円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。

売却査定した人にはQUOカード３０００円分をプレゼント！

売却査定のみでも、もれなくQUOカード３０００円分を進呈。５月２９日(金)までに問い合わせいただいた方が対象です。

買取対象エリア：豊橋市・豊川市全域と蒲郡市・新城市・田原市・岡崎市の一部地域

不動産売却は、物件の立地や状態を確認したうえで査定を行い、買取金額をお伝えいたします。内容に納得いただければ、契約へと進みます。まずはお気軽にお問い合わせください。

◆空き家数は２０２３年に過去最多を記録、３０年で２倍に

２０２３(令和５)年に総務省が実施した「住宅・土地統計調査」によると、空き家数は全国で過去最多の９００万戸に達しました。前回調査した２０１８年から５１万戸増加しており、総住宅数に占める空き家の割合も１３・８％に上昇しています。空き家は増加の一途をたどり、１９９３年から２０２３年までの３０年間で約２倍に増えています。

空き家率は低水準も数は最多、愛知で進む「静かなる増加」

愛知県の空き家率は１１・８％と全国で５番目に低い水準ですが、決して空き家の数が少ないわけでなく、空き家数自体は４３万３０００戸と、１９６３年以降で最多となっています。２０２５年には団塊の世代が後期高齢者となり、空き家がさらに増加することが懸念されています。

空き家を放置すると、倒壊リスクの増大に加え、不法侵入や不法投棄の危険、放火の標的、地震や台風時の倒壊、景観の悪化、害虫害獣の発生源化など、さまざまな問題を引き起こします。さらに、地域全体の資産価値の低下やまちの魅力減退にもつながりかねず、適切な管理と活用が必要です。

地域に影響を及ぼす空き家問題に対して、当社では買い取った物件をオシャレで機能的にリフォームし、新しい価値を持つ住まいとして再生・販売しています。空き家の再生を通じて、地域の活性化に貢献してまいります。

問い合わせ先

三河設備工業株式会社

愛知県豊橋市高師町小野３-１(仮事務所)

電話：０５３２・６１・００７７

受付時間：午前９時～午後５時

定休日：土曜、日曜、祝日

HP：https://www.mikawasetsubi.co.jp/