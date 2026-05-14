アニメ「鬼滅の刃」新作アパレル「善逸と獪岳」「猗窩座」それぞれのTシャツが登場！【株式会社コスパ】

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コスパグループ株式会社

アニメ「鬼滅の刃」新作アパレル「善逸と獪岳」「猗窩座」それぞれのTシャツが登場！



アニメ「鬼滅の刃」より新作アパレルが登場。


兄弟弟子である我妻善逸（あがつまぜんいつ）と獪岳（かいがく）、それぞれの歩んだ道と視線がぶつかり合う「善逸と獪岳 Tシャツ」。


「お前も鬼にならないか？」猗窩座（あかざ）がその台詞を投げかけたシーンをデザインした、猗窩座「お前も鬼にならないか？」 Tシャツの２種がラインアップ。



2026年9月上旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。


◆COSPA（コスパ）／アニメ「鬼滅の刃」商品情報はこちら


https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01797/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01797/mode/series?utm_id=2qtyp8i2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2060507kimetsu)



◆商品情報



商品名：善逸と獪岳 Tシャツ


発売日：2026年7月下旬予定


サイズ：S/M/L/XL


カラー：BLACK


価格：3,300円（税込）





商品名：猗窩座「お前も鬼にならないか？」 Tシャツ


発売日：2026年7月下旬予定


サイズ：S/M/L/XL


カラー：BLACK


価格：3,300円（税込）




丈夫で快適な着心地。


それぞれ、季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。



・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、<通気性・吸湿性・保湿性>に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。


・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。


・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。


・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。


・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。 襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。


・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。



■権利表記


(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable


発売元：株式会社コスパ



ブランド：COSPA（コスパ）


┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


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株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。



《展開ブランド》


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