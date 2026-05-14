アニメ「鬼滅の刃」新作アパレル「善逸と獪岳」「猗窩座」それぞれのTシャツが登場！【株式会社コスパ】

アニメ「鬼滅の刃」新作アパレル「善逸と獪岳」「猗窩座」それぞれのTシャツが登場！

コスパグループ株式会社

アニメ「鬼滅の刃」より新作アパレルが登場。

兄弟弟子である我妻善逸（あがつまぜんいつ）と獪岳（かいがく）、それぞれの歩んだ道と視線がぶつかり合う「善逸と獪岳 Tシャツ」。

「お前も鬼にならないか？」猗窩座（あかざ）がその台詞を投げかけたシーンをデザインした、猗窩座「お前も鬼にならないか？」 Tシャツの２種がラインアップ。

2026年9月上旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／アニメ「鬼滅の刃」商品情報はこちら

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◆商品情報

商品名：善逸と獪岳 Tシャツ

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

商品名：猗窩座「お前も鬼にならないか？」 Tシャツ

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

それぞれ、季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、<通気性・吸湿性・保湿性>に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。 襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

■権利表記

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

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※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

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