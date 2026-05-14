医療機器の分析試験アウトソーシング市場：試験の種類、機器の分類、機器の種類、試験段階、技術、エンドユーザー、サービスプロバイダー別―2026年から2032年までの世界市場予測
医療機器の分析試験アウトソーシング市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.77%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、医療機器の分析試験アウトソーシング市場調査レポートを発行・販売します。
「医療機器の分析試験アウトソーシングレポート」では規制の強化と技術主導の複雑化が進む中、医療機器開発における分析試験のアウトソーシングが果たす戦略的役割を言及するほか、技術、規制、サプライチェーンの力が交錯し、医療機器の分析試験のアウトソーシングを再構築し、新たなパートナーシップモデルを求められている現状を分析します。
世界の医療機器の分析試験アウトソーシング市場規模は、2025年に74億3,000万米ドルと評価され、2026年の79億8,000万米ドルから2032年には133億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires2018706-medical-device-analytical-testing-outsourcing.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場試験種別
第9章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場機器クラス別
第10章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：デバイスタイプ別
第11章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場試験段階別
第12章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：技術別
第13章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：エンドユーザー別
第14章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場サービスプロバイダー別
第15章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：地域別
第16章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：グループ別
第17章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：国別
第18章 米国医療機器の分析試験アウトソーシング市場
第19章 中国医療機器の分析試験アウトソーシング市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・医療機器の分析試験の環境はどのように変化していますか？
新しい技術、規制上の期待、ビジネスモデルの融合に伴い、変革的な変化を遂げています。
・関税動向は分析試験サービスにどのように影響しますか？
関税政策の変更や貿易措置は、外部委託された分析試験のコスト基盤や運用設計に重大な影響を及ぼす可能性があります。
・医療機器の分析試験におけるセグメンテーションはどのように行われていますか？
試験の種類に基づいて、生物学的試験、化学的試験、微生物学的試験、物理的試験に区別されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、医療機器の分析試験アウトソーシング市場調査レポートを発行・販売します。
「医療機器の分析試験アウトソーシングレポート」では規制の強化と技術主導の複雑化が進む中、医療機器開発における分析試験のアウトソーシングが果たす戦略的役割を言及するほか、技術、規制、サプライチェーンの力が交錯し、医療機器の分析試験のアウトソーシングを再構築し、新たなパートナーシップモデルを求められている現状を分析します。
世界の医療機器の分析試験アウトソーシング市場規模は、2025年に74億3,000万米ドルと評価され、2026年の79億8,000万米ドルから2032年には133億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires2018706-medical-device-analytical-testing-outsourcing.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場試験種別
第9章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場機器クラス別
第10章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：デバイスタイプ別
第11章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場試験段階別
第12章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：技術別
第13章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：エンドユーザー別
第14章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場サービスプロバイダー別
第15章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：地域別
第16章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：グループ別
第17章 医療機器の分析試験アウトソーシング市場：国別
第18章 米国医療機器の分析試験アウトソーシング市場
第19章 中国医療機器の分析試験アウトソーシング市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・医療機器の分析試験の環境はどのように変化していますか？
新しい技術、規制上の期待、ビジネスモデルの融合に伴い、変革的な変化を遂げています。
・関税動向は分析試験サービスにどのように影響しますか？
関税政策の変更や貿易措置は、外部委託された分析試験のコスト基盤や運用設計に重大な影響を及ぼす可能性があります。
・医療機器の分析試験におけるセグメンテーションはどのように行われていますか？
試験の種類に基づいて、生物学的試験、化学的試験、微生物学的試験、物理的試験に区別されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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