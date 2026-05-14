【21LIVE】『配信ポイントが人気の証』5月21日（木）スタート！条件達成で「21オリジナルグッズ」や「人気ライバーの称号バッジ」プレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月21日（木）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348945/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式ライバー限定／
あなたの配信がもっと見つかる1週間！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、5月21日（木）から5月27日（水）までの一週間、公式ライバー限定イベント『配信ポイントが人気の証』を開催します。
本イベントでは、配信中の盛り上がりが「配信ポイント」として集計され、ランキングに反映されます。
ポイントを積み重ねることで、より多くのリスナーにあなたの配信を見つけてもらえるチャンスです。
ランキングTOP10に入賞したライバーには、21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
さらに、10万ポイント以上を達成した方には、達成ポイントに応じた「人気ライバーの称号バッジ」を進呈します。
いつもの配信を楽しみながら、豪華プライズを手に入れましょう！
■注目のプライズ■
＜21LIVEオリジナルグッズ＞
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 琉球の王のクッション
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 琉球の王のクッション
☆ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
☆ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348945/images/bodyimage2】
＜人気ライバーの称号バッジ＞
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者はナンバーリング付き！
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348945/images/bodyimage3】
＼配信ポイントを上げるコツ☆彡／
配信ポイントは、配信中のリスナー数・コメント・ハート・ギフトなどによって加算されます。
また、同時視聴者数や連続視聴時間でも配信ポイントが上がります。
顔出し配信でさらにポイントアップ！
配信開始前の画面で「顔出し配信」にチェックを入れて顔出し配信すると、配信ポイントが20％UPします。
口元のマスク着用でも「顔出し配信」の対象になります。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月21日（木）～5月27日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348945/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348945/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式ライバー限定／
あなたの配信がもっと見つかる1週間！
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21LIVEでは、5月21日（木）から5月27日（水）までの一週間、公式ライバー限定イベント『配信ポイントが人気の証』を開催します。
本イベントでは、配信中の盛り上がりが「配信ポイント」として集計され、ランキングに反映されます。
ポイントを積み重ねることで、より多くのリスナーにあなたの配信を見つけてもらえるチャンスです。
ランキングTOP10に入賞したライバーには、21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
さらに、10万ポイント以上を達成した方には、達成ポイントに応じた「人気ライバーの称号バッジ」を進呈します。
いつもの配信を楽しみながら、豪華プライズを手に入れましょう！
■注目のプライズ■
＜21LIVEオリジナルグッズ＞
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 琉球の王のクッション
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 琉球の王のクッション
☆ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
☆ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
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＜人気ライバーの称号バッジ＞
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者はナンバーリング付き！
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
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＼配信ポイントを上げるコツ☆彡／
配信ポイントは、配信中のリスナー数・コメント・ハート・ギフトなどによって加算されます。
また、同時視聴者数や連続視聴時間でも配信ポイントが上がります。
顔出し配信でさらにポイントアップ！
配信開始前の画面で「顔出し配信」にチェックを入れて顔出し配信すると、配信ポイントが20％UPします。
口元のマスク着用でも「顔出し配信」の対象になります。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月21日（木）～5月27日（水）
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詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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