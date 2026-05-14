「PartnerProp」、ITreview Grid Award 2026 Springで代理店管理システム部門で、唯一の「Leader」を受賞

株式会社パートナープロップ

「販売代理店が売れるを科学する」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、ユーザーの声に基づいて、顧客に支持された満足度の高い製品を選出する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、代理店管理システム部門で唯一、最高位の「Leader」を獲得いたしました。同部門において、5期連続の受賞となります。

■ITreview Grid Award 2026 Springとは

サービスの詳細はこちら :https://partner-prop.com/

「ITreview Grid Award」は、法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたユーザーレビューをもとに、四半期ごとにユーザーから支持された製品を表彰するアワードです。

「Leader」は、満足度と認知度の両面で高い評価を得た製品に付与される称号で、各カテゴリにおいて高い支持を集めた製品が選出されます。ITreview公式では、Grid Awardは四半期ごとに実施され、Leaderは満足度・認知度がともに高い製品に付与されます。

「PartnerProp」受賞カテゴリ

代理店管理システム：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/agency-management-system.html

■パートナーマーケティングを支える「PartnerProp」が評価されたポイント

「PartnerProp」は、パートナー企業とのコミュニケーション、案件管理、情報共有、育成施策など、パートナーマーケティングの推進に必要な業務を一元的に管理できるPRMとして評価されています。ITreviewの代理店管理システムカテゴリページにおいては、2026年3月9日時点で1位に掲載されており、製品ページ上でも満足度4.9、レビュー35件と高い評価を獲得しています。

ITreview上のレビューでは、複数ツールに分散しがちなパートナーとのやり取りや実績管理を集約できること、パートナーごとの活動状況や案件の進捗を可視化しやすいこと、教育コンテンツの閲覧状況や育成状況まで含めて把握できることなどが支持されています。これらは、属人化しやすいパートナーマーケティングの運営を仕組み化するうえでも重要なポイントです。加えて、直感的な操作性や、導入・運用を支援するサポート体制についても評価の声が寄せられています。

実際のレビューには、「一元管理によってコミュニケーションコストの削減につながった」「契約状況・案件進捗・育成コンテンツの閲覧状況がひとつのプラットフォームに集約された」「UIが直感的で導入時の支援も手厚い」といった趣旨の内容が見られます。

パートナープロップは今後も、パートナーマーケティングの推進だけでなく、その運営基盤の整備や再現性の向上を支えるプロダクトとして、機能開発と顧客提供価値の向上を進めてまいります。

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/



