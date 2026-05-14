省エネ達成率 100％を実現した、ECO 設計で家計にやさしい液晶テレビ　シンプル機能で快適に使える「ORION（オリオン）液晶テレビ ベーシックルームシリーズ」を発売

株式会社ドウシシャORION（オリオン）液晶テレビ ベーシックルームシリーズ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社 長：野村正幸、以下ドウシシャ）は、ORION ブランドより、ネット接続機能を省き、地上波および BS/CS 放送の視聴に特化したシンプル設計の液晶テレビ「ORION（オリオン）液晶テレビ ベーシックルームシ リーズ」を、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」および量販店にて発売します。24 インチ、40 インチモデルは 2026 年 5 月中旬より、32 インチモデルは同 6 月中旬より順次発売を開始する予定です。

URL：https://doshisha-orion.com/basicroom/

【特長】

◆省エネ達成率 100％の ECO 設計、音声のみの視聴も可能

従来モデルと比較し、省エネ性能を大幅 に向上させ、省エネ達成率 100％を実現しました。※

また、省電力モードに切り替えることで、映像をオフにし、音声のみで番組を視聴することが可能です。これにより、消費電力を抑えながら、朝の身支度時などにも音声のみでラジオのように使用できます。

さらに、バックライトの明るさ調整も可能で、消費電力を抑えながらご使用いただける、家計にも優しい製品です。

※当社従来モデル（OL32CD500）との比較で、省エネ達成率を約 37％改善

従来モデルと新型モデルの比較

◆目に優しい“ブルーライトガード機能”搭載

目の疲れの原因のひとつとされるブルーライトを約 50％低減します。リモコン操作でワンタッチ切り替えが可能で、長時間の視聴や夜間・就寝前の視聴にも配慮した機能です。

◆パネル周辺のフレーム幅が狭い、ミニマルなデザイン

パネル周辺のフレーム幅を狭くすることで、インテリアに調和するミニマルなデザインに仕上げました。

また、リモコンの操作性や機能もシンプルに設計し、直感的に使いやすい操作性を実現しています。

◆メディアプレーヤー機能で思い出をたのしめる

USB メモリーに保存した動画や写真、音楽の再生が可能です。動画はスキップ再生や繰り返し再生が可能で、写真はスライドショー表示やエフェクト設定にも対応しています。

【商品概要】

品名 ：ORION（オリオン）液晶テレビ ベーシックルームシリーズ

型番 ：（40 インチ）OL40SE100、（32 インチ）OL32SE100、（24 インチ）OL24SE100

URL ：https://doshisha-orion.com/basicroom/

（40 インチ）OL40SE100

（32 インチ）OL32SE100

（24 インチ）OL24SE100

※1 本機では BS・110 度 CS による新 4K8K 衛星放送は受信できません。新 4K8K 衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。

※2 USB ハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。2 番組同時録画には対応しておりません。

※3 ARC は HDMI1 のみです。

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46

＜東京本社第 1 ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10

設立 ：1977 年 1 月

資本金：49 億 93 百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。