看護師の3割が願う「週休3日制」、導入病院は1%未満。実は50代ベテランの希望が最多ー日看協調査と1.3万件の求人分析で判明

セカンドラボ株式会社

医療福祉業界の転職サイト「コメディカルドットコム」を運営するセカンドラボ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：巻幡 和徳）は、日本看護協会の最新統計と1.3万件の自社求人データを基に、看護師の「週休3日制」に関する独自分析を実施しました。

31.2%の看護師が週休3日制を希望する一方、病院の導入率は0.9%と、理想と現実に巨大な溝があることが判明しました。特筆すべきは、50代の希望率が34.3%と全世代で最多という実態です。

一方で、自社求人データでは訪問看護ステーションにおける導入率が病院の約60倍に達しており、

施設形態によって働き方の多様化とそれに伴う格差が顕在化していることが判明しました。

「若者のトレンド」という誤解。50代看護師の3人に1人が希望

日本看護協会「2025年看護職員実態調査」によると、看護師の31.2%が希望する働き方に「週休3日制」を挙げています。これは「異動がない（35.3%）」や「日勤のみ（33.3%）」といった定番の要望に匹敵する主要なニーズとなっています。

年代別に詳しく分析すると、意外な実態が判明しました。週休3日制を最も強く希望しているのは、若手世代ではなく50代（34.3%）です。

一般的に週休3日制への期待は、若手のワークライフバランス重視のトレンドと捉えられがちです。

しかし実態は、体力的負担を考慮しつつ「今の現場で長く働き続けたい」と願うベテラン層にとって、切実な「離職防止策」としての側面を強めています。

病院の導入率は0.9%と全13施策中で最下位

日本看護協会「2025年病院看護実態調査」によると、人材確保のために「週休3日制」を導入している病院は、全体でわずか0.9%に留まっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49144/table/7_1_2961483c23c1ec55308ee9277c6b35c3.jpg?v=202605141151 ]

看護職員（正職員）の人材確保のために導入している働き方

「2025年病院看護実態調査 表63」より作成

病院が最も導入している「日勤のみ（54.7%）」は、今や過半数の施設で選べる働き方となりました。一方で、看護師の3割が求めている「週休3日制」は、全13項目の中で最下位です。

病院には24時間体制の維持や複雑なシフト管理といった特有の課題があるため、週休3日制の導入には依然として高い壁があるのが現状です。

【自社データ】病院と訪問看護で「60倍」の導入格差。1.3万件の求人分析で判明

自社サイト（コメディカルドットコム）に掲載中の常勤看護師求人13,552件を対象に実施した独自調査では、施設形態によって導入状況に極めて大きな開きがあることが判明しました。

※医療福祉業界全体の傾向を保証するものではありません

特筆すべきは、病院（0.05%）と訪問看護（3.15%）の間に存在する約60倍の導入率の差です。

病院における週休3日制の求人は、「約2,000件に1件」という極めて希少な存在であるのに対し、訪問看護ステーションでは「約30件に1件」の割合で導入が進んでいます。

まとめ：データが示す「新しい働き方」の現在地

今回の調査・分析を通じて、看護師の週休3日制を巡る市場の構造が明確になりました。

3割の看護師が週休3日制を希望し、特に50代のベテラン層でその傾向が強い一方で、病院側の導入率は1%未満という大きな乖離があります。一方で、自社求人データの分析では訪問看護ステーションの導入率が病院の約60倍に達しており、施設形態による導入の格差が顕在化しました。

看護師の週休3日制は、まだ始まったばかりの潮流です。人手不足が深刻化する医療現場において、週休3日制という選択肢の有無が、今後の人材流動にどのような影響を与えるのでしょうか。



セカンドラボ株式会社は、今後も求人市場のリアルなデータを可視化することで、医療福祉業界の持続可能な働き方の実現に貢献してまいります。

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【セカンドラボ株式会社について】

医療福祉業界の既成概念、プロセスを「アイデア×テクノロジー」で変革するサービスを展開しています。医療福祉業界の転職サイト「コメディカルドットコム(https://www.co-medical.com)」や医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo（セカンドラボ）(https://2ndlabo.com)」を運営しております。



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