会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)は、2026年7月1日（水）に旅館「西伊豆 巡り（めぐり）」（所在地：〒410-3302静岡県伊豆市土肥336-1）をオープンいたします。それに伴い2026年5月14日（木）公式サイトの公開および宿泊プランの予約を開始いたします。 西伊豆 巡り・公式サイト：https://nishiizu-meguri.com/

当社が2026年2月に取得した宿泊施設「土肥温泉 ホテルみなみ荘」が2026年7月1日（水）「西伊豆 巡り（めぐり）」として生まれ変わります。 「西伊豆 巡り」は“五感を整え、明日の自分を愛でる4活の宿”をテーマに上質なウエルネスステイをお楽しみいただけます。 4活は温活・腸活・癒し活・睡眠活を表しており、源泉100％かけ流しの温泉やサウナ・岩盤浴による【温活】、薬膳バーや脱小麦（グルテンフリー）を追求したお食事による【腸活】、選べるアロマや展望足湯による【癒し活】、ヒーリングBGMや照明演出による【睡眠活】などを体験いただけます。

西伊豆 巡りの4活

【温活】

貸切露天風呂／貸切サウナ／貸切岩盤浴

【腸活】

薬膳バー／ウェルカムドリンク／ビネガーバー

【睡眠活】【癒し活】

アロマバー／湯上り処／睡眠サポートグッズ／展望足湯

■客室 全7タイプ39室

・サウナ・露天風呂付和洋室 ・露天風呂付和洋室 ・露天風呂付和室ツイン ・バス付き和室ツイン ・和室15畳 ・バス付和洋室 ・和室ツイン

宿泊プラン

プラン名：【スタンダード】巡りを整える“4活”ステイ／完全グルテンフリーの基本プラン＜基本コース★百合＞ 価格：21,945円～（2名様一室ご利用時の1名様料金） 予約・詳細：https://x.gd/wH7yc

西伊豆 巡り 概要 所在地：〒410-3302静岡県伊豆市土肥336-1 アクセス： 伊豆箱根鉄道「修善寺」駅から東海バスで約46分、修善寺道路 修善寺ICから車で約35分 客室数： 全39室（7タイプ） 館内施設： 大浴場、展望足湯、貸切露天風呂、貸切サウナ、貸切岩盤浴、薬膳バー HP：https://nishiizu-meguri.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nishiizu_meguri/ ※画像は全てイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo