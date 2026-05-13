メディア・リテラシーを育むWEB教材「メリ探」を活用した先生向けオンラインセミナー　参加者募集のお知らせ

NHK | 日本放送協会

NHKでは、メディア・リテラシーが問われる状況をシミュレーション形式で体験することができる

WEB教材「メリ探（めりたん）」をNHKオンラインで公開しています。

この「メリ探」を、学校の探究学習や調べ学習でより深く活用していただくため、先生を対象としたオンラインセミナーを複数回開催します。あすの授業から役立つメディア・リテラシーの教え方を、60分でわかりやすくお伝えします。

- セミナー名メリ探活用 先生セミナー- 概要生成AIやフェイク情報など、さまざまな情報があふれる今、学校現場では、探究学習や調べ学習の中で「情報を上手に受け取り、適切に発信する力」を育てる重要性が高まっています。一方で、「何を、どこまで、どう教えればいいのかわからない」と、メディア・リテラシーの教え方に悩む先生の声も多く聞かれます。NHKでは、公共メディアとして培ってきた知見を生かし、探究学習の流れに沿ってメディア・リテラシーを学べるWEB教材「メリ探」を開発しました。本セミナーでは、「メリ探」の具体的な授業での活用方法を中心に、あすの授業からすぐに役立つ実践的な内容を60分でわかりやすくお伝えします。- 対象全国の小学校、中学校、高校などの先生- 形式オンラインセミナー（Zoomを使用します）※インターネット環境やPC・タブレット端末などは参加者ご自身で準備をお願いします。- 講座時間60分程度- 参加方法無料。事前にセミナー募集ページよりご応募ください。セミナー募集ページ…イベントインフォメーション「メリ探活用 先生セミナー」https://www.event.nhk.or.jp/e-portal/detail.html?id=3779- 実施日時＜小学校の先生向け＞・5/25（月） 午後4時～5時・6/20（土） 午前11時～正午・7/2（木） 午後3時30分～4時30分・7/29（水） 午後1時～2時・8/7（金） 午前10時～11時・8/25（火） 午後1時～2時・9/11（金） 午後3時30分～4時30分- ＜中学校・高校の先生向け＞・7/31（金） 午後4時～5時・8/4（火） 午後4時～5時・8/28（金） 午後4時～5時※小学校の先生向け／中学校・高校の先生向けに分かれておりますが、セミナー内容に違いはありません。※10月以降の日程は決まり次第お知らせいたします。

教材「メリ探」 画面イメージ ＊教材URL https://www.nhk.or.jp/info/pr/ml/quest/

トップ画面 取り組みやすい「シミュレーション」形式先生にも役立つ進行役用のガイドも掲載「AI画像」がテーマのパート- 監修京都教育大学 中橋 雄 教授