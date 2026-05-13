行政書士試験合格者輩出のご報告と法務知識強化による支援体制の向上

株式会社INNOVATION

株式会社INNOVATION（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：松永政孝）は、このたび当社社員が行政書士試験に合格したことをお知らせいたします。

行政書士試験は、官公署への提出書類の作成や許認可申請手続きなどに関わる専門知識が問われる国家資格試験であり、例年の合格率は10％前後とされる難関試験です。

当社は、企業や施設の運営を支えるバックオフィス支援を行っており、契約業務や各種コンプライアンス対応において多数の機会を有しています。

その中で、法務知識の強化はより専門性の高い支援を実現するための重要なテーマです。

今回の試験合格は、当社が提供するバックオフィス支援の質向上につながると考えています。

今後は契約業務やコンプライアンス対応のさらなる強化を図り、支援体制の構築に活かしてまいります。

また、この取り組みは支援先の運営体制の安定化にも寄与すると見込んでおります。

【Webページ】https://invt-n.com/

■ 関係者コメント

代表取締役：松永政孝

今回の試験合格は、当社が提供するバックオフィス支援の質向上につながると考えています。

今後も専門性の高い人材の育成を通じて、より価値の高い支援体制の構築に取り組んでまいります。

合格社員：

自己採点では微妙なラインだったため、合格番号を見た時は何度も見返すほど嬉しかったです。

業務の中で法律に触れる機会が多く、契約の種類や民法について知りたいと思ったことが勉強を始めたきっかけでした。

やるからには合格したいという思いで取り組み、今回の結果につながりました。

今後は学んだ知識を業務に活かし、より良い支援につなげていきたいと考えています。

■ 関連ページ

本件に関するお知らせは、当社ホームページにも掲載しております。

株式会社INNOVATION お知らせページ：

https://invt-n.com/news/2026-05-13-enhancing-expertise/

■ 今後の展望

株式会社INNOVATIONは、今後も専門性の高い人材の育成を通じて、バックオフィス支援の高度化とサービス価値の向上に取り組んでまいります。

変化する社会環境や法制度に対応しながら、より質の高い支援を提供できる体制づくりを進めてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社INNOVATION

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目9番4号 名駅近藤ビル4階

代表者：松永 政孝

事業内容：バックオフィス支援、運営・企画・コンサルティング事業 等

URL：https://invt-n.com/

【お問合せ先】

社名：株式会社INNOVATION 広報担当：近澤

TEL：052-888-6135（9:30～17:00）／ MAIL:info@invt-n.com