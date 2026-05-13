【英語】自信がなくても大丈夫！英検3級レベルから感覚を取り戻そう！5/29（金）無料セミナー「英検3級レベルからやさしく学び直す！大人の英語リスタート講座Vol.1」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月29日（金）、学生以来英語から離れている大人の方や英語に苦手意識があるビジネスパーソン、仕事や子育てで英語が必要になった方などを対象に、無料のオンラインセミナー「英検3級レベルからやさしく学び直す！大人の英語リスタート講座(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173760/?rls)」を開催します。



昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。しかし、学生時代に英検を受けたことはあるけれど、「今は英語がまったく分からない」「話せない」という方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社では、そんな方を対象とした「やり直し英語」のセミナーシリーズをスタートします。



今回のセミナーでは、英検の問題に似せた教材を使い、“解くための英語” を実際に動かしながら体験します。初回となる今回は、内容を “音読” にしぼって進めていきます。英語の基本はリズムと音。英検の音読問題に似せたやさしい英文を使い、講師と一緒に声を出して読む練習を行います。まずは英語の音に慣れ、「英語を口に出すこと」を楽しめる状態をつくっていきます。ご興味がある方はぜひご参加ください。



＜目指していること＞

・英語の基礎感覚がやさしく戻ってくる

・英検レベルの英語で「できる！」が実感できる

・間違えてもOKな環境で声を出す練習ができる

・「読む・聴く」の“受け身の英語”が、“解ける英語”に変わる

・英語への苦手意識がふっと軽くなる



＜こんな方にオススメ！＞

・学生以来、英語と離れていた方

・英語に苦手意識がある方

・職場に外国人がいて困っている方

・子どもに英語を聞かれて答えられなくて困っている方

・もう一度、基礎から英語を整えたい方

・まずはやさしい試験レベルの英語で再スタートしたい方



＜今後の予定＞

■Vol.2（6月開催予定）スピーキング（イラスト描写）

英検でおなじみの “絵を見て説明する” 問題を体験。

シンプルな英語で言えるコツが自然と身につきます。



■Vol.3（7月開催予定）リーディング（内容一致問題）

“理解するために読む” のではなく、“解くために読む” 感覚を実際に体験します。

読み方がガラッと変わります。



■Vol.4（8月開催予定）リスニング（問題解答体験）

こちらも “理解するために聴く” のではなく、“ポイントを拾って解くために聴く” 練習をします。

英語が全部聞き取れなくても大丈夫です！

英検3級レベルからやさしく学び直す！大人の英語リスタート講座Vol.1スピーキング（音読体験）～英検形式で英語を“体験”してみよう！～

■日時

2026年5月29日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

英語講師

Shigeru Shimada氏

上智大学比較文化学部（現：国際教養学部）卒。旅行業界とWeb業界を経て、英語講師になり11年目。学習者そして実践者としてコツコツ努力を積み重ねてきた経験を土台に、中高生から社会人まで幅広い年齢層の英語学習者を目標や夢へといざなうナビゲーター。「英語が苦手」「英語を好きになりたい」という方々への指導を特に得意としている。

[指導実績]

資格試験対策（TOEIC、英検、TOEFL、ICAO）、受験対策（大学、高校）、ビジネス英語、観光英語



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173760/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173760/?rls)

※締切：2026年5月29日（金） 20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「大人の英語リスタート講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

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【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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