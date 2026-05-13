『昭和レトロ』×『懐かしの駄菓子屋』 お菓子の詰め放題で楽しめる新たな遊び場をジャンカラが梅田芝田町に5月13日オープン！

株式会社TOAI

全国で207店舗を展開するカラオケチェーン『ジャンカラ』は、本日、大阪梅田店にて大人も子供も楽しめる駄菓子ショップ『ジャガシ屋』をオープンしました。

本施設は、ジャンカラの新規事業として運営していたセルフフラワーショップ「kleine geluk（クレイネヘリュック）」の次の新たな事業として誕生しましたが、京都河原町店に続く2店舗目として、本日、大阪梅田エリアにオープンいたしました。

きっかけは、入社2年目の女性社員による「こんなお店があったらおもしろいはず」という一言。

彼女の想いが社内を動かし、新業態として形になりました。

店内では、小・中・大 の３種類の袋の中からサイズ選んでいただいた後、好きな駄菓子を自由に詰めながら、ワクワク感を楽しんでいただける仕組みとなっています。

また、最大5,000円相当の駄菓子が当たる一回500円のガチャガチャも店内に設置し、何が出るか分からないドキドキ感も味わえます。

誰もが一度は手にしたことのある定番駄菓子を豊富に取り揃え、懐かしのくじ付き商品や当たり付きお菓子も多数ご用意しています。

大人には懐かしく、子どもには新鮮な、『選ぶ・詰める・当てる』楽しさを味わえる空間となっています。

■何度でも訪れたくなる、変化のある売り場づくりを目指す

本施設では、単に駄菓子を販売するだけでなく、さまざまな人が楽しめる場所づくりを目指しています。今後は週末のファミリー向けイベントや、季節・暦に合わせた企画なども検討し、子どもから大人まで気軽に立ち寄れる場として展開していく予定です。

学校帰りの学生はもちろん、観光で訪れた方や地域のご家族にも楽しんでいただけるよう、ただの駄菓子屋にとどまらない、新しい“遊び場”としての価値を高めてまいります。

日常の中でふと立ち寄りたくなる存在を目指し、今後も試行錯誤を重ねながら、より多くの方に愛される店舗づくりに取り組んでまいります。

■店舗概要

店舗名 ： ジャガシ屋 大阪梅田店

所在地 ： 〒530-0012大阪市北区芝田2丁目2-4合同屋ビル1階

電話番号 ： 080-6239-6103

営業時間 ： 9:00～22:00

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、社名TOAIが体現する「To→AI」、すなわち“AI時代に向かう”という全社戦略を推進する「AIネイティブ企業」として、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。