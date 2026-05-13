地上型合成開口レーダー（GB-SAR）の世界市場2026年、グローバル市場規模（直線走査型、円形走査型、アレイ型）・分析レポートを発表
2026年5月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「地上型合成開口レーダー（GB-SAR）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、地上型合成開口レーダー（GB-SAR）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、地上型合成開口レーダー（GB-SAR）市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は252百万ドルと評価されており、2031年には374百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は5.9％であり、高精度監視技術への需要拡大を背景に着実な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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地上型合成開口レーダー（GB-SAR）は、地上に設置されたレーダー装置であり、比較的狭い範囲を対象としながらも極めて高い分解能を実現できる特徴があります。
主に短距離かつ高精度の監視用途に使用され、鉱山の斜面監視、建物の変形測定、地滑りの早期警戒などに活用されています。これにより災害予防やインフラ監視において重要な役割を果たしています。
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本システムは主に送受信アンテナ、電源モジュール、データ取得および保存装置、データ処理装置などで構成されています。レーダーの走査方式により、直線走査型、円形走査型、アレイ型などに分類されます。
これらの技術により高精度な画像取得が可能ですが、データ処理の複雑さや分解能と撮像速度のバランス、電磁環境の影響などの課題も存在しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは直線走査型、円形走査型、アレイ型などに分類されます。
用途については監視や測定など多様な分野に広がっており、防衛用途と民間用途の両方で重要な役割を担っています。
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競争環境においては、Lockheed Martin、Raytheon Technologies、Thales Group、55th Institute of CETC、IDS、Aviation Industry Corporation of China, Ltd.、Sandia National Laboratories、China Electronics Technology Group、ONERAなどが主要企業として挙げられます。
さらにMALA、Impulse、SSI、Huace Navigation Technology Ltd.、Kontur、DECODなども市場で重要な存在となっています。各企業は高性能レーダー技術の開発を進め、市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米および欧州では防衛およびインフラ監視分野での需要が高く、アジア太平洋地域ではインフラ整備や災害対策の強化に伴い需要が拡大しています。特に中国、日本、韓国などが主要市場として注目されています。
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市場の成長要因としては、高精度監視技術への需要増加、災害対策の重要性の高まり、防衛分野での投資拡大が挙げられます。一方で、システムコストの高さや技術的な複雑性が市場拡大の制約要因となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「地上型合成開口レーダー（GB-SAR）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、地上型合成開口レーダー（GB-SAR）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、地上型合成開口レーダー（GB-SAR）市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は252百万ドルと評価されており、2031年には374百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は5.9％であり、高精度監視技術への需要拡大を背景に着実な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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地上型合成開口レーダー（GB-SAR）は、地上に設置されたレーダー装置であり、比較的狭い範囲を対象としながらも極めて高い分解能を実現できる特徴があります。
主に短距離かつ高精度の監視用途に使用され、鉱山の斜面監視、建物の変形測定、地滑りの早期警戒などに活用されています。これにより災害予防やインフラ監視において重要な役割を果たしています。
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本システムは主に送受信アンテナ、電源モジュール、データ取得および保存装置、データ処理装置などで構成されています。レーダーの走査方式により、直線走査型、円形走査型、アレイ型などに分類されます。
これらの技術により高精度な画像取得が可能ですが、データ処理の複雑さや分解能と撮像速度のバランス、電磁環境の影響などの課題も存在しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは直線走査型、円形走査型、アレイ型などに分類されます。
用途については監視や測定など多様な分野に広がっており、防衛用途と民間用途の両方で重要な役割を担っています。
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競争環境においては、Lockheed Martin、Raytheon Technologies、Thales Group、55th Institute of CETC、IDS、Aviation Industry Corporation of China, Ltd.、Sandia National Laboratories、China Electronics Technology Group、ONERAなどが主要企業として挙げられます。
さらにMALA、Impulse、SSI、Huace Navigation Technology Ltd.、Kontur、DECODなども市場で重要な存在となっています。各企業は高性能レーダー技術の開発を進め、市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米および欧州では防衛およびインフラ監視分野での需要が高く、アジア太平洋地域ではインフラ整備や災害対策の強化に伴い需要が拡大しています。特に中国、日本、韓国などが主要市場として注目されています。
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市場の成長要因としては、高精度監視技術への需要増加、災害対策の重要性の高まり、防衛分野での投資拡大が挙げられます。一方で、システムコストの高さや技術的な複雑性が市場拡大の制約要因となっています。