株式会社プリマジェスト、公的個人認証サービスをコアとした「Primagest Trust Services」を提供開始

株式会社プリマジェスト

キヤノンマーケティングジャパングループの株式会社プリマジェスト（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲垣秀秋、以下：プリマジェスト）は、2026年1月にプラットフォーム事業者として主務大臣認定を取得し、公的個人認証サービスをコアとした信頼性の高い本人確認を実現する新たなプラットフォームサービス「Primagest Trust Services」を5月13日より提供開始します。

背景

近年、非対面取引の拡大やデジタルサービスの高度化により、本人確認・本人認証の手続きはますます複雑化しています。さらに、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法の改正、デジタル庁による制度・仕様の更新など、サービスプロバイダ事業者は頻繁な制度変更への対応を迫られています。一方で、こうした対応を個別に実装・運用することは、開発や運用の負荷が高く、サービスプロバイダ事業者にとって大きな課題となっています。

こうした課題に対しプリマジェストは、公的個人認証サービスをコアとして、本人確認・本人認証に必要な機能を提供するプラットフォーム「Primagest Trust Services」を開発しました。

サービス概要：Primagest Trust Services とは

サービスプロバイダ事業者が、マイナンバーカード等を活用した本人確認や本人認証を、自社のシステムやプロダクトに組み込むための開発プラットフォームです。SDKやAPIを提供することで、対面でも非対面でも、カードでもスマートフォンでも、あらゆる業種のあらゆるユースケースに対応するソリューションの構築が可能です。

2027年4月1日に予定される、犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の施行規則の改正（携帯電話不正利用防止法の非対面については2026年4月1日施行）への対応に加え、デジタル庁による制度・仕様のアップデートにも迅速に対応することで、サービスプロバイダ事業者の制度対応負荷を軽減します。

「Primagest Trust Services」は、公的個人認証サービスをはじめ、ICチップ情報と容貌撮影を組み合わせた手法を含む複数の本人確認方式に対応するとともに、キヤノンマーケティングジャパンが提供する「個人認証カードリーダー ID-MY2」などのデバイスや、デジタル庁が提供するデジタル認証アプリとの連携にも対応しており、本人確認に関わるシステムやデバイスを含めた柔軟な運用を実現します。

■主なサービス

１．本人確認

公的個人認証（カ方式 旧ワ方式）

マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うための安全・確実なサービスです。

カード代替電磁的記録（ル方式）

マイナンバーカードに記録された情報と、その情報が真正であり、かつ送信者本人のものであることを送信した相手に証明するための機能。スマートフォンのみで本人の属性を証明することができます。

ICチップ読み取り（イ方式）

対面での本人確認において義務付けられる、マイナンバーカード等のICチップ読み取り機能。マイナンバーカード・マイナ免許証、運転免許証、在留カード・特定在留カード、特別永住者証明書・特定特別永住者証明書に対応します。



ICチップ読み取り＋容貌撮影（ヘ方式）

ICチップ読み取りと組み合わせて活用することにより、2027年4月の新「ホ方式」である、ICチップ読み取り＋容貌撮影に対応します。



２．利用者情報取得

基本4情報提供

事前に利用者から同意を受けている前提で、利用者の基本4情報（住所・氏名・生年月日・性別）をいつでもオンラインで取得できるようになるサービスです。これにより顧客情報を常に最新の状態に保つことが可能となります。

３．連携プロダクト

個人認証カードリーダー ID-MY2

キヤノンマーケティングジャパンが提供する、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードのICチップに加え、金融機関のキャッシュカードの読み取りにも対応した個人認証カードリーダー。プリマジェストは、プラットフォーム事業者として、「ID-MY2」を活用した公的個人認証サービスに対応します。

▼「個人認証カードリーダー ID-MY2」ホームページ

https://canon.jp/biz/product/ht-mobile/lineup/edge/idmy2

デジタル認証アプリ

デジタル庁が提供するマイナンバーカードを使った認証や署名を、安全に・簡単に行うための、デジタル庁が提供するアプリ。プラットフォーム事業者としてデジタル認証アプリに対応するとともに、デジタル庁との打ち合わせ、各種申込書の作成、テストカードの調達等、導入支援も行います。

▼「デジタル認証アプリ」ウェブサイト

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/

■今後の展開

公的個人認証サービスをコアとして、基本4情報提供やマイナポータルを活用した、利用者情報の取得・利活用に関するサービスの拡充を図ります。また、キヤノンマーケティングジャパングループのシステムインテグレーション、BPOの知見を活かし、本人確認から業務プロセス全体を支えるトータルソリューションの提供を目指します。

■Primagest Trust Services

Primagest Trust Servicesは、プリマジェストの新規事業ユニットとして、人とデータの真正性を提供するプラットフォーム事業を展開しています。サービスプロバイダ事業者やスタートアップとの共創によりユニークなユースケースを創出し、トラストの社会実装に貢献してまいります。

▼「Primagest Trust Services」ホームページ

https://www.primagest.net/



本件に関するお問い合せ

株式会社プリマジェスト

管理本部経営企画部経営企画課

電話番号：03-6719-7225

メール：pgi-koho@primagest.co.jp