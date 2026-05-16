栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は現場から逃走していた少年1人を新たに強盗殺人の疑いで逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕された16歳の自称・高校生の少年は、すでに逮捕されている高校生の少年（16）らとともに、上三川町の住宅に押し入り、金品を物色中に住人の富山英子さん（69）の胸などを凶器で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。少年は現場から逃走していましたが、警察