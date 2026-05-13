NEC、ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026に出展

日本電気株式会社

NECは、2026年5月27日（水）～29日（金）に東京ビックサイト（東京都江東区）で開催される、ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026に出展します。

主催者企画の基調講演に登壇するとともに、XGモバイル推進フォーラム（XGMF）ブースにおいて、Beyond 5G／6Gに向けた高性能・省電力無線技術を、またFlexible Society Project（FSPJ）ブースにおいて、無線の安定化・可視化ソリューションを展示いたします。

NEC講演概要

タイトル：Trusted Connectivity Empowering an AI Native Society ～信頼のつなぐ力で、AI社会の未来をひらく～

講演日時：2026年5月27日(水) 12:30～13:10 【K1-3】

講演者：NEC Corporate SVP 兼 ネットワークソリューション事業部門長 佐藤 崇

概要：AIの加速度的な進化と社会の複雑化が進む中、私たちの社会はAIを前提としたAIネイティブ社会へと移行しつつあります。そしてその実現には、AIの高度な推論や協調をリアルタイムに支え、安心して任せられる通信基盤が不可欠です。本講演では、NECが提唱する「Trusted Connectivity」を軸に、AIネイティブ社会において通信が果たすべき役割と、NECの信頼のつなぐ力による価値提供とビジョンをご紹介します。

会場：東京ビッグサイト 南３・４ホール 基調講演会場

▽▼お申込みはこちらから▼▽(https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/detail/5c9ce2640c120b92ee432cefd63ad207/WJWTP)

NEC出展概要

◆XGモバイル推進フォーラム（XGMF）ブース内/小間番号：W-13

展示タイトル：Beyond 5G／6Gに向けた高性能・省電力無線技術

展示概要：「高速移動環境で途切れない通信を実証！ミリ波を活用した高速移動車両向け大容量通信技術」、「小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit」をご紹介します。

主催者サイト：こちら(https://prd.event-lab.jp/wj2026/oguide/exhibitor/detail/d205e54776f53270454c186c3d042423/WJWTP)

◆Flexible Society Project（FSPJ）ブース内/小間番号：W-16

展示タイトル：無線をもっと信頼できるものに。工場、オフィス向けの無線の安定化・可視化ソリューション

展示概要：製造現場の生産自動化や、職場環境の無線トラブルの抑制を実現する無線SLをご紹介します。

主催者サイト：こちら(https://prd.event-lab.jp/wj2026/oguide/exhibitor/detail/11e9b37be49edf1bd732194c7d49c5dd/WJWTP)

NECは今後も、高性能な基地局（RU）装置の開発などを通じて、社会を支える高信頼な通信基盤の社会実装に貢献し、AIネイティブ社会の実現に取り組んで参ります。

ワイヤレスジャパン × WTP2026開催概要

開催日時：2026年5月27日（水）～29日（金）

会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

https://wjwtp.jp/2026/

◆◇本件に関するお客様からのお問い合わせ先◆◇

NEC ネットワークソリューション戦略統括部 広報担当

E-Mail：contact@nwsl.jp.nec.com