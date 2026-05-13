【先行特典あり】電動ワークチェアのLiberNovoから、新型モデル「LiberNovo Omni Pro」他3モデルが発表。先行予約を受付開始

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo（リベルノヴォ）」の新型モデル「LiberNovo Omni Pro」他3製品を発表しました。LiberNovo Omni Proは座面の蒸れを防ぐエアフローモードに加え、さらに品質を高めた通気性の高い生地を採用。Omniシリーズの最上位モデルとして登場予定です。

またそれぞれの製品は6月下旬の発売を予定しており、それに伴い新型モデルの先行予約を開始いたしました。先行予約にご参加いただくことで、お得なクーポンや延長保証、豪華なギフトもご用意しておりますので、ぜひ奮ってご参加ください。

なお先行予約の期間は2026年5月13日(水) 11:00から、2026年6月17日(水) 10:59までを予定しております。詳細は特設ページよりご確認ください。

特設ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-new-launch-deposit

「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」新型2モデルの概要

今回「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の新型モデルとして「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」が登場します。下記にて概要をまとめておりますのでご参考ください。

LiberNovo Omni Pro：座面の蒸れを防ぐエアフローモードを搭載した最上位モデル

強力なシートベンチレーションを搭載し、不快な蒸れや熱を素早く排出。デンマークの老舗であるGabriel社の高品質ニット生地を採用することで、上質な手触りと通気性を実現しました。加えてファン駆動用にバッテリーを3,000mAhへと強化しており、離席時に作動する「スマート停止機能」により効率的な電源運用を叶えます。

カラー展開：2色（グラファイトブラック/アッシュホワイト）

LiberNovo Omni SE：お求めやすい価格を実現したエントリーモデル

Omniの特徴であるフレックスフィットバックレストを継承しつつ、既存のモデルにて電動式だったランバーサポートの稼働方式を手動式へと変更することで低価格化を実現。伸縮・旋回式のレバーを用いたアナログな調整機構により、Omniのコンセプトはそのままに、腰を支えるサポート機能をしっかりと維持しています。

カラー展開：1色（ジェットブラック）

SE / Pro 共通のアップデート内容- 調節機能の進化：ヘッドレスト（高さ・前後・角度）とアームレスト（昇降）の可動域が広がり、より一人ひとりの体型にフィットするように。- 座り心地の追求：ヘッドレストと座面のクッションを厚くすることで、体圧分散性が向上。長時間の使用でもより疲れにくく。- 足元のサポート強化：座面底板の前端を延長したことで、太もも裏から膝裏にかけてのホールド感がアップ。- 高い安定性と質感：パーツ間のガタつきや異音を抑え、調節時のクリック感（手応え）もより上質でスムーズに。- リクライニングが5段階へと細分化：作業効率と健康的な姿勢を追求した結果生まれた、5段階の固定式リクライニングを採用。最適な角度を瞬時に再現し、常に正しい姿勢を保つ。

また「LiberNovo Omni」の後継モデルとして「LiberNovo Omni Gen」も登場予定です。

LiberNovo Maxis - Airflow：グローバルなニーズに応える大型モデル

従来モデルではカバーしきれなかった海外市場や大柄なユーザー（高身長・高体重 ※）に向けて、圧倒的な安定感と操作性を提供するMaxisシリーズ。包容感を増し、優れた体型の方でも肩がはみ出さないサイズ感、どんな体型でも腕を自然な姿勢で支えるアームレストなどを備えています。最高峰の耐久性と極上のスムーズリクライニングで、「倒れる恐怖」を「包み込む安心」へと変える存在です。

※適正身長 178cm - 200cm、最大耐荷重 181kg

カラー展開：2色（グラファイトブラック/アッシュホワイト）

新製品の先行予約特典情報

Maxis - Airflow最大の特徴：コントロール・リクライニング- 極上のスムーズ・リクライニング：特性の異なる3段階のバネが、後傾斜角度に合わせて順次連動。動き出しから最大傾斜まで途切れることないスムーズな挙動を実現。- 「倒れる恐怖」を「包み込む安心」へ：高体重の方が勢いよくリクライニングしても、バネが衝撃を段階的に吸収。急激な後傾による不安を抑え、深く沈み込む様な上質なサポートを提供。- 起き上がりをスマートにアシスト：腹筋への負担を軽減したい方でも、バネの力強い反発力が立ち上がりを優しくサポート。無駄な力を使わず、楽に姿勢を戻すことが可能。- 最高峰の耐久性：世界的なオフィス家具の安全基準であるBIFMA x5.1.1規格（181kg荷重テスト）に準拠。大柄な方でも安心して末長く利用できる設計。- AirFlowモード：強力なシートベンチレーションを搭載し、不快な蒸れや熱を素早く排出。通気性の高い素材を使った5層構造の座面と、電動ファンによってさらっとした快適な座面を維持します。

先行予約では、デポジット（注文キャンセルの場合返金可能）として1,000円をお支払いいただくことで、実質4,000円OFFとなる5,000円分の値引きクーポンをご提供。さらに通常保証に加え、1年間の追加保証を先行予約にてご購入いただいた全ての方にご提供いたします。 またご購入金額に応じた豪華ギフトもご用意しておりますので、この機会にご検討ください。

対象期間：2026年5月13日(水) 11:00～2026年6月17日(水) 10:59

対象製品：「LiberNovo Omni Pro」

「LiberNovo Omni SE」

「LiberNovo Maxis - Airflow」

特典内容：

特典 1：先行予約に参加いただくと、全員に5,000円分の値引きクーポンをプレゼント

特典 2：先行予約でのご注文で、全員に追加の1年保証を付与

特典 3：100,000円以上ご購入で「Smart Entry 応援セット」をプレゼント

特典 4：120,000円以上ご購入で「Eco-Comfort ワークマット」をプレゼント

特典 5：150,000円以上ご購入で「Ultimate 究極快眠セット」をプレゼント

※ 購入金額に応じた特典はいずれか1点のみを差し上げます。

※ 1回のご注文につき、複数の特典を重複して受け取ることはできません。あらかじめご了承ください。

Smart Entry 応援セットEco-Comfort ワークマットUltimate 究極快眠セット

LiberNovoについて

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

LiberNovo 製品特徴

■ 革新的なサポートテクノロジー

1. ダイナミック・サポート・システム

身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節され、常に最適なサポートを維持。プログラマー、ゲーマーなど長時間座り続けるすべての方に向けて、「長時間座ると痛む」という課題を根本から解決します。

2. フレックスフィットバックレスト

バックレストには8つの可動パネルを14のデュアル接続ポイントで連結した構造を採用。二重球状ブラケットと16のピボットポイントにより、柔軟性と安定性を両立し、あなたの脊椎に合わせてパーソナライズされたサポートを提供します。肩こり、腰痛、脊椎の違和感にお悩みの方に特におすすめです。

3. Omniストレッチ

すでに痛みがある方、座りっぱなしで身体が固まっている方は、Omniストレッチを活用してください。腰や背中の緊張を効果的に和らげ、日常的な快適性を飛躍的に高めます。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

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本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan広報窓口： japan_pr@libernovo.com