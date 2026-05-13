「OIST-Lifetime Startup Elevate 2026」開催決定

ライフタイムベンチャーズ

ベンチャーキャピタルのLifetime Venturesは、沖縄科学技術大学院大学（OIST）と共同で、ディープテック領域の起業家向け国際カンファレンス「OIST-Lifetime Startup Elevate 2026」を、2026年11月4日～6日にOISTキャンパス（沖縄県国頭郡恩納村）にて開催します。

本日5月13日より、ピッチ登壇スタートアップの応募受付を開始いたします。

■ 起業家にとっての機会：資金調達とグローバル接続を一気に進める3日間

本カンファレンスは、単なるイベントではなく、

「資金調達・事業提携・研究連携」を実現する場です。

- 国内外トップクラスのVC・CVC・事業会社とのマッチング- ピッチ登壇企業には投資家による伴走・フィードバック機会- グローバル展開を見据えたネットワーク構築

2025年の初回開催では、

- 18カ国から動員514名- 投資検討マッチング：370件- 参加者満足度：97%、NPS 60超

といった実績のもと、実際に資金調達・事業連携に直結する成果が生まれています。

「従来のピッチイベントとは一線を画す、本質的な出会いの場」

といった評価を参加者から得ています。

■ Pitch Elevate：選抜起業家のみが立てるステージ

応募倍率5～10倍の選考を通過した起業家のみが、

グローバル投資家に対してピッチの機会を得ます。

- 最大5社/日が登壇- 資金調達・事業提携を目的とした実践的ピッチ- VCによる事前メンタリングあり

スーパーアーリーステージ（登記前含む）から応募可能です。なお、惜しくもピッチ登壇には至らなかった次点起業家の皆様にもポスター出展にて現地参加し、投資家とのネットワーキングにご参加頂けるプランもございます。

■ 特別招待ゲスト

ベンジャミン キム / Benjamin Kim（Partner, Playground Global）

Life Science Day（11月4日）特別審査員 & パネルスピーカー

Playground GlobalのパートナーであるBenjamin Kimは、エンジニアードバイオロジー領域において革新的なスタートアップへの投資を主導するベンチャーキャピタリストです。

これまでにAtomic AI、Infinimmune、Outpace Bio、Manifold Bioなど、次世代バイオ・創薬領域のスタートアップへの投資をリードしてきました。

スタンフォード大学にてバイオエンジニアリングおよび生体医工学の博士号を取得し、NSFフェローとして研究に従事したバックグラウンドを有しています。

Startup Elevate 2026では、Life Science Dayにおいてゲスト審査員およびパネルスピーカーとして登壇し、グローバル投資家の視点からバイオ・ライフサイエンス領域の最前線について議論を行います。

キム氏以外にも複数名の海外投資家をゲスト登壇者として誘致予定で、ライフサイエンス・ディープテック領域で事業を展開する起業家にとって、世界有数の投資家と直接議論・接点を持つことができる貴重な機会となります。

■ 2026年の新規ポイント：「OIST Innovation Day」の設置

本年は新たに「OIST Innovation Day」を設けます。

この日は、OISTの

- 創業前の研究シーズ- 知財・ディープテック技術に直接アクセスできる貴重な機会です。

研究者 × 起業家 × 投資家が同じテーブルにつく場として、

共同研究・スピンアウトを志向する起業家にとって大きな価値を提供します。

■ 領域特化の3日間

■ なぜ今、沖縄のディープテックか

- Day1：Life Science（創薬・医療・バイオ等）- Day2：OIST Innovation Day（研究シーズ・共同研究）- Day3：Deeptech（エネルギー・量子・素材等）

日本は

- 世界第3位のR&D投資規模- 特許・研究成果の蓄積を背景に、グローバル投資家の注目が急速に高まっています。

Startup Elevateは、

その「研究×資本」を最短距離で接続する場として設計されています。

さらに、沖縄県は、内閣府により第二期スタートアップエコシステムNEXT拠点都市として選定されており、島しょの特徴を活かした独自の経済モデルを確立し、海外からのビジネス展開の第一歩となる”スタートアップのゲートウェイ”となることを目指しています。”未来型ブルーエコノミー拠点”の形成に向け、次の4分野を経済的インパクトが実現できる分野として充填産業分野に位置付けています。

- 「ヘルスケア」- 「エネルギー」- 「サーキュラーエコノミー」- 「観光」

重点産業分野である「ヘルスケア」「エネルギー」分野に着目し、世界トップレベルの研究拠点であるOISTで国際カンファレンスを行うことで、「資金調達・事業提携・研究連携の場」を起業家や投資家に提供すると同時に、科学技術や最先端技術を通じた地域振興、経済発展、豊かな自然環境の活用に貢献することを目指しています。

■ 応募概要（起業家向け）

■ 開催概要

■ お問い合わせ

- 対象：ディープテック領域のスタートアップ（登記前含む）- ステージ：プレシード～アーリー- 応募締切：2026年8月31日- 選考：書類＋インタビュー- 日程：2026年11月4日～6日- 会場：OIST（沖縄県恩納村）- 主催：OIST Innovation, Lifetime Ventures- 形式：招待制（スタートアップは選考あり）イベントウェブサイト

日本語版：https://event.lifetime-ventures.com/oist-lifetime-startup-elevate-2026-jp/

English：https://event.lifetime-ventures.com/oist-lifetime-startup-elevate-2026-eng/

応募フォーム

起業家向けフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftx7uX1rF5kjagcQCVwnraVIbQwOwG_pbBNDv1vDxeOSlACQ/viewform?usp=header

スポンサー向けフォーム

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お問い合わせ先

startup-elevate2026@lifetime-ventures.com