【ウェスティンホテル大阪】大阪エリアのホテル初！WATSUマンツーマン水中セラピーセッション開催

株式会社テェルウィンコーポレーション ウェスティンホテル大阪

ウェスティンホテル大阪（大阪市北区/総支配人 森田雅実）は、フィットネスプールにて、

2026年7月4日（土）、大阪のホテルでは初となるマンツーマンのWATSU（ワッツ）セッションを

開催いたします。温かい水に身を委ね、セラピストが身体をゆっくりと動かし深いリラクゼーションへと導く、水中セラピーの特別体験をご提供します。

WATSUは、温水プールで行う水中ボディワークで、浮遊感に包まれながらストレッチや優しい揺らぎを受け、心身の緊張を解きほぐすセラピーです。

本イベントでは、経験豊富なセラピスト2名による45分間のマンツーマンセッションを実施。

ご宿泊のお客様だけでなく、外来のお客様にもご参加いただけます。

日中のリフレッシュはもちろん、お仕事帰りのリラクゼーションとしても最適です。

大阪ではまだ体験できる場所が限られているWATSUを、この機会にぜひご体感ください。

■セラピストについて

小林 貴代子（こばやし きよこ）

水泳と水中フィットネスの指導からキャリアを始め、幅広い世代をサポートする中で「水の心地よさは手放すことから生まれる」と気づき、水の癒しに惹かれていきました。

障がいのある子どもと親のWATSUセッションとの出会いを機にこの道へ。2002年よりWATSUを学び、ロミロミやボディワークも深めています。

水中でも陸でも、彼女が大切にしているのは「心と体がゆるみ、本来の自分に戻る時間」。

WATSUは“する”のではなく、ただ“在る”こと。

そのプロセスを水とともにやさしく支えます。

松浦 良美（まつうら よしみ）

幼い頃から水に親しみ、競泳・日本泳法・フィンスイミングで活躍し、2003年には日本記録を樹立。長年の水泳指導を経て2012年にWATSUと出会い、2013年に認定プロバイダーを取得。京都にWATSUを初めて導入した先駆者です。

マインドフルネスとエネルギーワークを基盤に、「本質に還る（Return to Essence）」をテーマとしたセッションを提供。Myotherapyや統合医学を取り入れ、水中でも深い癒しのタッチを実践しています。現在は京都を中心に活動中。

■1DAYイベントWATSU 概要

日時： 2026年7月4日（土）11:00～20:00 （1セッション45分間）

場所：ウェスティンホテル大阪6Ｆフィットネスプール

参加費：お一人様16,500円（税込）

※水着レンタル別途1,100円（税込）

※45分セッション＋前後の施設利用（お風呂・サウナ）含む

お問い合わせ：フィットネス直通06-6440-1000

ご予約はこちら :https://www.westinosaka.shop/products/7-4%E9%99%90%E5%AE%9A%E9%96%8B%E5%82%AC-watsu%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88■ウェスティンホテル大阪について

ウェスティンブランドの日本第一号店として生まれたウェスティンホテル大阪。

1993年の開業以来培ってきた親しみあふれるおもてなしと、経験豊かなスタッフによるパーソナルなサービスで、お客様をお迎えいたします。

“東洋と西洋の文化が華開いた安土桃山時代と西洋の融合”をコンセプトに、ヨーロピアンクラシックとジャパネスクの煌びやかな調和を表現した空間で、上質なくつろぎと癒しのひとときをお過ごしください。

ホームページ https://www.marriott.com/ja/hotels/osawi-the-westin-osaka/overview/

Instagram https://www.instagram.com/westinosaka/?hl=ja

Facebook https://www.facebook.com/westin.osaka

X https://x.com/WestinOsaka