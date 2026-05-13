【福島県浪江町】営農再開へ向けて!! 「令和8年度 津島地区水稲試験栽培(田植え)」を実施します。

福島県浪江町

昨年の津島地区水稲試験栽培(田植え)の様子

浪江町では、昨年に続き、津島地区にて作付制限解除に向けた「水稲試験栽培（田植え)」を実施しますので、下記のとおりお知らせ致します。

記

１．背 景

浪江町内の特定復興再生拠点解除区域 (津島)(https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/24729.pdf)は、「農地保全・試験栽培区域(https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/736571.pdf)」となっており、米の出荷ができない状況です。営農再開に向けて水稲の作付制限を解除するため、生産された米の安全性を確認するための試験栽培を実施します。

今後、土質や水源等、地域の様々な環境下での試験を積み重ね、地域と行政が協議し、「作付制限を解除しても良い」と判断できれば、国に作付制限解除を要望します。

２．田植えについて

(1)日 時：５月23日（土）10：00～12：00（小雨決行）

(2)場 所：津島地区 浪江町大字下津島字原121（別紙参照）

座標（37.559236, 140.762009(https://www.google.com/maps/search/37.559236,+140.762009?sa=X&ved=1t:242&ictx=111)）

(3)主な参加者：津島復興組合

(4)概 要：品種「ひとめぼれ」を手植えする。

※作付けした水稲は、試験や試食用で坪刈する以外は圃場にすき込み廃棄となります。

【取材に際しての注意事項】

・当日、圃場にて、係員に名刺をお渡しください。

・取材にあたっては、係員の指示に従ってください。

・大雨等によって延期する場合がございます。

【問合せ】

浪江町役場 農林水産課 農政係

電話：0240-34-0245 メール：namie16020@town.namie.lg.jp

【浪江町 津島地区 関連動画】

■「あれから10年 これから10年」File.179 福島県浪江町津島(BS TBS公式チャンネル)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HLmVdPaUmkY ]

■いよいよ津島地区で「リンゴ」栽培もスタート！ 【なみえチャンネル第459回】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xVOL2jTf-kg ]

■【農業を選ぼう！浪江町でチャレンジしよう！ 】株式会社 浪江の大地 寺田真二郎さん【なみえチャンネル第453回】

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=qs5V2-dmNgY ]