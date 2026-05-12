宇治で割る、という贅沢。

株式会社山城物産宇治割

66年にわたり日本茶と向き合ってきた日本茶メーカー 株式会社山城物産（本社：大阪市西区）は、焼酎などのお酒と合わせることを前提に開発した専用茶「宇治割りのためのお茶」を5月15日より発売いたします。

本商品の開発を手がけたのは、全国茶審査技術競技大会で認定される茶審査技術六段の資格を持つ茶師・通称“のんべえ茶師”こと山口誠。お茶の目利きのプロでありながら大の酒好きでもある茶師が、「お酒の中にお茶本来の香りと甘みをどうしたら残せるか」「アルコールの風味に打ち消されない茶葉のうまみをどう引き出すか」を追求し、真剣に呑んで、呑んで、呑みまくって完成させた一杯です。

国産茶葉に宇治抹茶をブレンドしたティーバッグ形式で、水出しで手軽に本格的な緑茶割りをお楽しみいただけます。

盛り上がる緑茶割り市場、追いつかない「お茶の質」

焼酎をお茶で割る飲み方は、いまや飲酒習慣のある人の約3人に2人が飲用経験を持つ定番の飲み方です（三和酒類調べ）。ハイボール、レモンサワーに続くネクストブームとして注目が集まり、大手各社から缶入りの緑茶割り商品が相次いで発売されています。

一方で、飲食店の現場で使われるお茶の多くはペットボトルや業務用濃縮液であり、お茶本来の香りや旨みが十分に活かされていないのが現状です。

「割るためのもの」として消費されるお茶ではなく、「味わうための一杯」として成立する緑茶割りをつくれないか。のんべえ茶師のそんな問いから、本商品は生まれました。

「のんべえ茶師の宇治割り」という飲み方の提案

「のんべえ茶師の宇治割り」は、宇治抹茶ブレンドの茶葉で割る緑茶割りの呼称です。商品名であると同時に、飲み方そのものの名前として広がることを目指しています。飲食店のメニューには「のんべえ茶師の宇治割り」として掲載でき、それ自体がお客様の目を引く差別化メニューになります。

既に発売済みの緑茶割り用のお茶、「のんべえ茶師が考えた緑茶ハイのためのお茶」シリーズは、緑茶ハイ・玄米茶ハイの2種で展開しており、今回の「宇治割り」はそのシリーズをさらにグレードアップさせた上位版です。

商品の特徴

宇治抹茶ブレンドによる圧倒的な厚みと彩り

本商品の最大の特徴は、宇治抹茶をブレンドしていること。抹茶が加わることで、まろやかなコクと鮮やかな緑の色合いを両立しました。お酒と合わせても味がぼやけず、見た目の美しさはSNS映えにもつながります。ペットボトルのお茶で割った一杯とはまるで別物の仕上がりです。

おかわり・追い酎ハイに強い設計

ティーバッグ1袋で3～4杯分の緑茶割りを提供できます。焼酎を追加してもお茶の風味がしっかり感じられる設計のため、「追い酎ハイ」でも味がぼやけません。お客様がおかわりするほど1杯あたりの茶葉原価が下がっていくため、飲食店にとっては売れれば売れるほど利益率が上がる商品です。

食中酒としての完成度

茶審査技術六段の茶師が、香り・旨み・余韻のバランスを焼酎との相性を前提に設計。和食はもちろん、焼肉やたこ焼きなど濃い味の料理にも寄り添い、食事全体の満足度を高めます。

水出しで、誰でもすぐに完成

ティーバッグを水に入れて混ぜるだけ。短時間で美しい緑色と豊かな香りが立ち上がり、安定した品質の一杯を手軽に提供できます。

水出しで、誰でもすぐに完成

ティーバッグを水に入れて混ぜるだけ。短時間で美しい緑色と豊かな香りが立ち上がり、安定した品質の一杯を手軽に提供できます。

活用シーン

飲食店のメニュー差別化に

通常の緑茶割りとは別枠の「のんべえ茶師の宇治割り」としてメニューに掲載することで、客単価向上と差別化が可能です。1袋で複数杯提供できるため、注文が増えるほど利益率が向上。追い酎ハイにも対応でき、長時間の飲用シーンでも品質が持続します。水出しで完成するためオペレーション負荷もほとんどかかりません。

外国人観光客にも好評

従来品の「緑茶ハイのためのお茶」、「玄米茶ハイのためのお茶」を利用していただいている店舗さまにおいても、インバウンドのお客様から、日本のお茶文化とお酒を掛け合わせた体験として好評をいただいています。

ご自宅でも、オンラインストアにて購入可能

自社ECサイト（ocha-yamashiro.com）およびAmazonにて一般のお客様もご購入いただけます。

商品概要

水出しでもすぐに抽出できるティーバッグタイプ

商品名

のんべえ茶師が考えた宇治割りのためのお茶

内容量

75g（5g × 15袋）

原材料

緑茶（国産）、抹茶（国産）、桑の葉（国産）

賞味期限

製造日より1年

価格

800円（税別）

発売日

2026年5月15日

販売チャネル

自社ECサイト、Amazon、飲食店向け卸売

※飲食店向けのお取り組みについては下記お問い合わせ先までご連絡ください。

のんべえ茶師プロフィール

山口誠（やまぐち まこと）／通称「山ちゃん」山口誠／通称「山ちゃん」

株式会社山城物産 茶師

茶審査技術六段（全国茶審査技術競技大会認定）

お茶の品質を見極める「目利き」のプロでありながら、大の酒好き。「お酒の味わいの中にお茶本来の香りと甘みをどうしたら残せるか」「アルコールの風味に打ち消されず、茶葉のうまみを引き立てるにはどうすれば良いのか」──その問いに向き合い、真剣に呑んで、呑んで、呑みまくって完成させたのが「のんべえ茶師」シリーズです。

のんべえ茶師からのコメント

「関西にいるのに、宇治を使わへんのはもったいない。せやから作ったんです。これが、宇治で割る一杯です」。

のんべえ茶師シリーズ

左から緑茶ハイのためのお茶・玄米茶ハイのためのお茶・宇治割りのためのお茶

会社概要

会社名

株式会社山城物産

所在地

大阪府大阪市西区南堀江4-24-6

設立

1960年

事業内容

日本茶の卸売・販売

直営店舗

宇治和束園（日本茶販売・カフェ）

URL

https://ocha-yamashiro.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社山城物産 営業本部

〒577-0013

TEL：06-6746-8701

担当：岡本晃和

E-mail：a-okamoto@ocha-yamashiro.com