【舞浜ビューホテル by HULIC】お盆は毎日開催！ディナービュッフェ「サマーオーシャンテーブル」ご予約受付開始。

ヒューリックホテルマネジメント株式会社ディナービュッフェ「サマーオーシャンテーブル」

舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年7月17日(金) ～ 8月30日(日)まで、ホテル1階「レストラン ファインテラス」にて、太陽と海の恵みを味わう夏のディナービュッフェ「サマーオーシャンテーブル」を開催いたします。

金・土・日曜日限定で実施し、8月8日(土)～16日(日)は、特別期間として連日開催いたします。

「ローストビーフ」をはじめ、「豚肉のソテー」や「魚介のパエリア」、「選べる具材のロコモコ丼」、「冷やしすだち蕎麦」など多彩なメニューをお楽しみいただけます。

本リリースに合わせて、2026年5月12日(火)よりご予約の受付を開始いたします。

ライブ感あふれるメインディッシュ「ローストビーフ」

商品詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/2607_summer-dinnerbuffet.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。ローストビーフ目の前で切り分けるローストビーフに、お子様も大興奮！

メインはしっとりと仕上げた「ローストビーフ」。

スタッフがお客様の目の前で一枚ずつ丁寧に切り分けるカービング実演で提供いたします。

夏を彩るおすすめメニューセレクション

選べる具材のロコモコ丼魚介のパエリア

お好みの具材で楽しむロコモコ丼

おすすめは、お好みの具材を自由に組み合わせて仕上げる「ロコモコ丼」。彩り豊かな夏野菜とともに満足感のある味わいをお楽しみください。

そのほか、彩り豊かな「魚介のパエリア」や「ビーフピラフ」、「五目あんかけやきそば」などバラエティ豊かなメニューも並び、大人からお子さままで幅広くお楽しみいただけるメニューが勢ぞろい。

蒸した鶏むね肉とキュウリのサラダ仕立て冷やしすだち蕎麦

冷製料理には、甘味と塩味が調和した「生ハムとマンゴーのオードブル」のほか、西洋わさびとパッションフルーツがほんのり香る「蒸した鶏むね肉とキュウリのサラダ仕立て」、「冷やしすだち蕎麦」など、夏らしい爽やかなメニューをご用意いたします。

特別期間にはメニューがパワーアップ！お子さま連れに嬉しい優待料金も

ローストビーフ＆スタミナビビンバ丼、ミニうなぎ丼

8月8日(土)～16日(日)の特別期間は連日開催に加え、特別メニューとして、「ローストビーフ＆スタミナビビンバ丼」や「ミニうなぎ丼」が加わります。

夏に嬉しいスタミナメニューを取り入れ、より充実した内容でご提供いたします。

また、期間中に当ホテルにご宿泊のお子さまは優待料金1,000円にてビュッフェをご利用いただけます。

※特別期間は、特別メニュー提供に伴い料金が通常と異なります。

ファミリーにも、大人のひとときにも

開放感あふれるアトリウムの中央に位置するレストランで、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。お子さまにも親しみやすいメニューから、大人がゆったりと味わえる料理まで幅広く取りそろえ、どなたでも満足いただける内容です。

ご家族での夏の思い出づくりはもちろん、ご友人やご夫婦でのご利用にもおすすめです。

レストラン ファインテラス

会場は、11層吹き抜けのアトリウムに位置するレストラン ファインテラス。自然と調和した雰囲気の中で、お子様から大人までご一緒にお楽しみいただけます。

レストラン ファインテラス開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/30_1_e32026d63f566a198393f763585af4ea.jpg?v=202605130551 ]

商品詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/2607_summer-dinnerbuffet.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

舞浜ビューホテル by HULIC

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

※本件に関する取材・お問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

なお、営業目的のご連絡につきましては、ご対応いたしかねますので何卒ご遠慮ください。

舞浜ビューホテル by HULIC

営業企画チーム

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-34

TEL:047-355-1208

MAIL:maihama.kikaku@hulichm.jp

※表示料金はサービス料込・税金込です。

※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。

※画像はイメージです。