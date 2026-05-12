イプロス、新展示会「AI/DX 経営課題の解決展」を7月に開催！「イプロスAI 2026 夏」として「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」と同時開催

株式会社イプロスhttps://ex.ipros.jp/expo/iprosai/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_link1&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)

株式会社イプロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 光之）は、2025年3月に開催し、多くの反響と高い評価をいただいた「第1回 AI/DX 営業・マーケティング展」の成功を受け、2026年7月29日（水）から7月31日（金）の3日間にわたり、有明GYM-EX（ジメックス）にて、新たな展示会「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」を開催いたします。

本イベントは「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」と同時開催され、両展示会を総称する大型イベント「イプロスAI 2026 夏(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_link2&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)」として新たに展開します。企業の現場における効率化から、経営層が直面する根本的な課題解決まで、日本企業のAI/DX推進を包括的に支援する展示会です。

イプロスAI 2026 夏の見どころ

1.経営課題の解決や営業・マーケ支援に役立つAI・DXソリューションが集結

売上が伸びない、業務が回らない、意思決定に迷う、リードが取れないなど、経営課題や営業・マーケティングの課題解決に役立つAI・DXソリューションが一堂に会します。

＜主な出展サービス （AI/DXに関連する以下のサービス）＞

AIエージェント、経営戦略・マネジメント支援、業務改革・組織変革、財務・会計・経理・法務、人材・組織マネジメント、データ活用・意思決定、SFA/CRM/MA、セールスイネーブルメント、名刺管理ツール、パーソナライズドマーケティング、議事録作成AI、オンライン商談ツールなど

2.経営課題、営業・マーケ課題を紐解く豪華特別セミナーを開催

第一線で活躍する専門家や実業家を招き、経営層から現場担当者まで今知りたい情報を発信する特別セミナーを開催いたします。今後も注目セミナーを順次追加公開してまいります。

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-2(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-2?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link1&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)なぜ、その社長に投資したくなるのか？ ～AIには作れない『物語』と『愛嬌』がビジネスを動かす～

スタートアップファクトリー 代表

鈴木 おさむ 氏

AI時代、勝敗を分かつのは「極めてアナログな人間力」。エンタメの最前線で人の心を捉えてきた鈴木氏が、論理の先にある「選ばれる理由」を伝授。経営者のための「愛される戦略」と、泥臭くも強いビジネスの創り方を解き明かします。

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-2(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-2?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link2&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)「町工場の娘」が生き残りをかけた大改革 ～経営難を脱したDX戦略と人材育成～

ダイヤ精機株式会社代表取締役

日本郵政社外取締役

日本テレビホールディングス社外取締役

諏訪 貴子 氏

倒産寸前の町工場を継ぎ、劇的な再生を果たした「町工場の娘」諏訪氏。熟練工の勘をデジタル化し、抵抗する現場をどう変えたのか？組織をよみがえらせ、利益を生む人材を育てる「逆転の処方箋」をすべて明かします。

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-5(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-5?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link3&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)日本企業が押さえるべき米国の最新情報 ─ AIが変革するBtoBマーケティングの主流「ABM」

シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役

庭山 一郎 氏

BtoBマーケティングの主流「ABM」は、AIによってどう変貌したのか。世界を知る庭山氏が、日本企業が今すぐ取り入れるべき「グローバル基準の勝ち方」を明かします。

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-4(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-4?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link4&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)良い製品なのになぜ売れない？ ─ 顧客ニーズのズレを知り、選ばれる「必然」の作り方を優しく解説

公益社団法人日本マーケティング協会 事務局長

河野 安彦 氏

選ばれるのは、性能がいいからではありません。

顧客ニーズの「ズレ」をどう埋め、「必然的に売れる仕組み」をどう作るか。

マーケティングの真髄を、どこよりも優しく解説します。

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260512_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link5&rg_src=20260512_iprosai2026summer_prpress)AIが「手足」になる。フィジカルAIをゼロから解説

株式会社ソラコム

テクノロジー・エバンジェリスト

松下 享平 氏

延べ800回以上の登壇実績を持ち、IoTの最前線を走り続ける松下氏が登壇。IoTとAIが融合し、現実世界を動かす「フィジカルAI」の衝撃をゼロから解説します。「ここまできたのか」と思わず唸る最新事例とともに、現場のデータを利益に変える「無人化・自動化」の正体をお伝えします。

3.いま話題のフィジカルAI/ロボットが一堂に集結！最先端のAIを体感できる

本イベントでは、話題の「フィジカルAI/ロボット」を特設エリアとして新設いたします。AIが物理世界でどう動くのかを、実機を通して体感いただけます。

＜主な出展サービス＞

ロボットシステム、自律移動・搬送、画像認識・センシング、システム統合・サービス、協働・安全制御、デジタルツインなど

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/133_1_f6b55a79c303b0be6219a53f40b77344.jpg?v=202605130551 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/