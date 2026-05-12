KDDIとの業務提携契約締結、並びにKDDIおよびauフィナンシャルホールディングスとの新会社組成のお知らせ

コインチェック株式会社

アクティブユーザー数およびアプリダウンロード数「国内No.1*」の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）は、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田浩路、以下、KDDI）と業務提携（以下、本提携）に関する契約の締結が完了したこと、並びにKDDI、auフィナンシャルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石月貴史、以下、auフィナンシャルホールディングス）および当社の3社によりノンカストディアルウォレット事業を推進する新会社を組成したことをお知らせいたします。

本提携の背景および施策

KDDIは通信サービスだけでなく、会員数約3,967万人のスマホ決済サービス「au PAY」を運営するなど、金融決済分野においても国内有数の顧客基盤を有します。一方、当社は暗号資産交換業者として国内最大の顧客基盤に加え、幅広いサービスラインナップを提供しています。

両社の強みを掛け合わせることで、au経済圏のユーザーに対して、暗号資産を含むデジタル資産へのアクセスを拡大することが可能となります。これは当社が掲げる「新しい価値交換を、もっと身近に」というミッションの実現につながる取り組みであり、本提携を通じて、auじぶん銀行やPontaポイント等のサービスとの連携を含め、au経済圏の各種サービスの中で、より多くのユーザーが日常生活の中でデジタル資産にアクセスできる機会を創出することを目指してまいります。

提携を通じて、KDDIおよび当社はデジタル資産市場の健全な発展に貢献することを目指し具体的な協業を開始します。

最初の取り組みとして、au関連サービス経由でCoincheck口座を開設いただいたお客さまへのキャンペーンを、近日中に実施予定です。キャンペーン内容については、決定次第お知らせいたします。

新会社組成の背景および概要

暗号資産市場では、ステーブルコインに関する規制整備の進展や市場環境の変化を背景に、ユーザー自身が資産を管理するノンカストディアルウォレットの需要が高まっています。

このような環境を踏まえ、当社はKDDIおよびauフィナンシャルホールディングスとともに、新会社「au Coincheck Digital Assets株式会社」（以下、本新会社）を組成しました。

本新会社ではKDDIの持つ生活者接点と、当社の暗号資産に関するノウハウを掛け合わせ、誰もが簡単に利用できるノンカストディアルウォレット事業を推進してまいります。

新会社「au Coincheck Digital Assets」概要

au Coincheck Digital Assetsは、au PAY内のミニアプリとして提供されるノンカストディアルウォレットを中核に、暗号資産およびステーブルコインをはじめとしたデジタル資産をより身近に利用できる環境の実現を目的として組成された新会社です。

従来のノンカストディアルウォレットは、ウォレットの作成など初期導入までにハードルが存在します。また、利用を開始するためには取引所で暗号資産を購入し、ウォレットへ送金する必要があり、複雑なUXも相まって、暗号資産に精通したユーザー以外に浸透しにくいという課題がありました。

本新会社は、ノンカストディアルウォレットサービスを通じて、国内最大級のユーザー基盤を有するau経済圏において、暗号資産の保管から日常利用までをシームレスにつなぐ新たなユーザー体験の創出を推進します。

これらの取り組みを通じて、au経済圏ユーザーにウォレット利用のハードルを下げ、日本における暗号資産やステーブルコイン活用の裾野を拡大してまいります。

会社名：au Coincheck Digital Assets株式会社

所在地：東京都港区

代表者：笠井 道彦

組成：2025年12月

事業概要：ノンカストディアルウォレットおよびデジタル金融関連サービスの企画・開発・運営

本提携および新会社組成に関する代表コメント

業務提携に関するコメント

舘林俊平氏（KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長）コメント

このたび、国内最大級の暗号資産取引サービス「Coincheck」を展開され、暗号資産・ブロックチェーン領域において高い知見と実績を有するコインチェックと提携し、新たな取り組みを開始できることを大変心強く受け止めています。

暗号資産や次世代金融を取り巻く環境は、制度整備や技術進展、社会的な受容の段階などにより継続的に変化しており、その活用にあたっては、利便性や先進性に加え、安全性や信頼性をどのように確保していくかが重要であると認識しています。

今回のコインチェックとの業務提携、ならびにその親会社であるCoincheck Groupへの出資、さらに新会社「au Coincheck Digital Assets」の設立は、こうした考え方のもとで、次世代金融の取り組みを着実に進めていくための枠組みとして位置づけています。

今後は、新会社を通じたノンカストディアルウォレットの提供をはじめ、技術・事業の両面で強固なパートナーシップを築き、次世代金融サービスの社会実装を着実に進めてまいります。



井坂友之（コインチェック株式会社 取締役 社長執行役員）コメント

通信と金融の両領域において国内有数の顧客基盤を有するKDDIと提携し、新たな取り組みを開始できることを大変嬉しく思います。

当社はこれまで、国内No.1のアプリダウンロード数およびアクティブユーザー数を有する「Coincheck」を通じて、多くのお客様にデジタル資産へのアクセスを提供してまいりました。本提携により、当社のオンチェーン領域における知見・プロダクトとKDDIグループの顧客基盤を掛け合わせ、これまでにないスケールで価値提供を実現してまいります。

au経済圏という生活に密接に根ざしたサービス基盤にCoincheckが接続することで、暗号資産やステーブルコインがシームレスに利用される環境を実現し、これまでデジタル資産に触れてこなかった方々にも、その利便性と新たな価値を自然な形で届けてまいります。

今後は、新会社を通じたノンカストディアルウォレットの推進を含め、KDDIグループとの連携を深化させることで、「新しい価値交換を、もっと身近に」というミッションの実現と、日本におけるデジタル資産市場の発展に貢献してまいります。

新会社代表コメント

笠井道彦氏（au Coincheck Digital Assets株式会社 代表取締役社長）コメント

ブロックチェーンを基盤とした、暗号資産やトークンを活用した新しい金融・経済の仕組みが、世界的に形成されつつあります。この大きな変革の流れの中において、誰もがデジタル資産に簡単・安全に触れることが出来る環境を実現するためau Coincheck Digital Assetsを設立いたしました。

暗号資産やステーブルコインには極めて大きな可能性がある一方、利用開始には一定のハードルがあり、難しさを感じるお客様も多くいらっしゃいます。これらの新しい価値が、一部の人のものではなく、日常の中で自然に使われる社会へ。私たちは、KDDI、auフィナンシャルホールディングスが持つ顧客基盤と、コインチェックが有するデジタル資産の知見を掛け合わせ、ブロックチェーンがもたらす新しい価値の流れを、誰もが自然に使える形でご提供してまいります。ご期待ください。

KDDI株式会社について

会社名：KDDI株式会社

所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

代表者：代表取締役社長CEO松田 浩路

創業：1984年6月1日

事業概要：電気通信事業及びこれに付帯する事業等

URL：https://www.kddi.com/

auフィナンシャルホールディングス株式会社について

会社名：auフィナンシャルホールディングス株式会社

所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

代表者：代表取締役社長 石月 貴史

設立：2019年4月1日

事業概要：銀行法・保険業法により子会社とすることができる会社の経営管理、その他当該業務に付帯する業務、および銀行法・保険業法により銀行持株会社・保険持株会社が営むことができる業務

URL：https://www.au-financial.com/

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数国内No.1*およびアプリダウンロード数7年連続国内No.1**の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck(https://coincheck.com/ja/)」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」、事業法人向けにクリプト関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコイン(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/3600)やイーサリアム(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/eth_jpy/3600)などの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 参考：当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」を受賞」

** 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/