「ニョロニョロフェア」開催！ただ並んでいるだけなのに、なぜか気になる。不思議な生き物“ニョロニョロ“をデザインしたTシャツやバッグ、クッションなど多彩な新アイテムが2026年5月より順次登場！

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンスを管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズ（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊東久美子 以下、ライツ・アンド・ブランズ）は、不思議な生き物ニョロニョロのアイテムが大集合する「ニョロニョロフェア」を開催します。ミステリアスなニョロニョロをモチーフに、Tシャツやバッグなど多彩な商品を発売します。

ムーミン公式サイトhttps://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

「ニョロニョロフェア」開催！ミステリアスな世界観を楽しめるアイテムが登場。

ニョロニョロフェア

ニョロニョロは、「ムーミン」に登場する不思議な生きもの。集団でゆらゆらと移動する様子が特徴で、夏至の前夜に種をまくと地面から生えてくるとされています。「ムーミン」の物語の中でもひときわミステリアスな存在であるニョロニョロの魅力を楽しめる商品が集まった「ニョロニョロフェア」を開催。2026年のキーアートをデザインしたアイテムをはじめ、蓄光仕様やクリア素材など、ニョロニョロの世界観を表現したアイテムが多数登場します。

“ニョロニョロ“の魅力が詰まった限定アイテム！

フィンガーパペット ニョロニョロフィンガーパペット ニョロニョロ

ニョロニョロがフィンガーパペット（指人形）になって登場。コレクションしやすいサイズ感で、飾っても楽しめるアイテムです。おしゃれなパッケージは、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

価格：418円（税込）

発売元：サンスター文具株式会社

発売日：2026年6月上旬

蓄光ニョロニョロクッション蓄光ニョロニョロクッション

蓄光ニョロニョロクッション

暗くなるとやさしく光る蓄光仕様のニョロニョロクッション。存在感のあるフォルムは、インテリアのアクセントとしても楽しめます。ポーズと表情は3種類で、揃えて並べたくなるデザインです。

価格：各4,400円（税込）

発売元：モリシタ株式会社

発売日：2026年6月

刺繍巾着刺繍巾着

黒い生地にニョロニョロの刺繍が映える巾着。ツヤ感のある生地に蛍光グリーンのプリントとヒモがアクセントになった、コントラストのあるデザイン。小物の収納や持ち歩き用として、日常使いしやすいアイテムです。

価格：1,980円（税込）

発売元：株式会社スモール・プラネット

発売日：2026年6月上旬

リフレクターキーホルダーリフレクターキーホルダー

電気を体にたくわえるニョロニョロをモチーフにした、リフレクター仕様のキーホルダー。暗い場所での安全対策に活躍するほか、持ち物の目印にもぴったりです。

価格：1,650円（税込）

発売元：株式会社スモール・プラネット

発売日：2026年6月上旬

蓄光ステッカー蓄光ステッカー

暗いところで光る蓄光仕様のニョロニョロステッカー。ノートやスマートフォン、身の回りの小物などに貼って楽しめるサイズで、明るい場所と暗い場所で異なる見え方が楽しめます。

価格：660円（税込）

発売元：株式会社スモール・プラネット

発売日：2026年6月上旬

蓄光ステッカー

暗いところで光る様子

アクリルキーホルダーアクリルキーホルダー

ニョロニョロをモチーフにしたアクリルキーホルダー。集団でゆらゆらと移動する、ミステリアスなニョロニョロのメインアートをデザインしました。アクリルを重ねた立体感のある仕様で、見る角度によって異なる表情が楽しめます。

価格：1,100円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月中旬

クリアポーチクリアポーチ

内側と外側それぞれにアートをあしらった、奥行きのあるデザインのクリア素材のポーチ。小物や文具、コスメなどの整理に便利なサイズで、引き手にはメインアートに合わせたカラーのリボンを使用しています。

価格：2,200円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月中旬

トートバッグトートバッグ

ブルーの生地にあしらわれたニョロニョロのアートが印象的なトートバッグ。内ポケット付きでA4サイズもすっぽり入る、

ちょっとした外出などで活躍する大きさです。

価格：3,080円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月中旬

PVCトートバッグ ニョロニョロPVCトートバッグ ニョロニョロ

透明感のあるPVC素材に、ニョロニョロのアートをデザインしたトートバッグ。雨の日でも使いやすい素材感に加え、コンパクトな見た目ながらしっかりとマチがあり、日常のお出かけやサブバッグとしておすすめです。

価格：2,530円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月7日(木)

蓄光アクリルキーホルダー ニョロニョロ蓄光アクリルキーホルダー ニョロニョロ

アクリル素材を使用した、蓄光仕様のニョロニョロキーホルダー。暗い場所ではほのかに光る様子は、ニョロニョロの雷を体に貯める性質を表現しています。

価格：1,210円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月中旬

蓄光アクリルキーホルダー ニョロニョロ

暗いところで光る様子

ニョロニョロPVCエコポシェニョロニョロPVCエコポシェ

エコバッグをコンパクトに畳んで収納できるニョロニョロのミニポシェット。ボールチェーン付きなので、バッグへ取り付けて携帯することも可能です。グレーとイエローの2色展開です。

価格：各2,310円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月中旬

NALGENEボトル1LNALGENEボトル1L

落ち着いたグレージュカラーに、ニョロニョロのデザインをあしらった1Lサイズのナルゲンボトル。目盛り付きのため水分摂取量もひと目で確認できます。軽量かつ耐久性に優れた素材で、アウトドアから日常使いまで幅広く活躍します。

価格：4,620円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月7日(木)

ニョロニョロシャカシャカクッションニョロニョロシャカシャカクッション

しゃかしゃかした手触りを楽しめるニョロニョロの形のクッション。ナイロン素材と、やわらかい綿を使用しています。

価格：3,850円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月7日(木)

巾着トートバッグ ニョロニョロ巾着トートバッグ ニョロニョロ

巾着仕様で口元を絞れるトートバッグ。荷物の出し入れがしやすく、中身をさっとまとめたいときにも便利なデザインです。

価格：1,980円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年5月7日(木)

ニョロニョロ Tシャツニョロニョロ Tシャツ

フロントに大きくニョロニョロをデザインしたTシャツ。1枚でも着こなしのポイントになり、シンプルなコーディネートに取り入れやすい仕上がりです。カラーはホワイト、ブラック、サファリ、アーミーグリーンの4色展開。

価格：各4,950円（税込）

発売元：株式会社ワタナベ

発売日：2026年5月中旬予定

「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカーをプレゼント！

「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカー

下記店舗で対象の商品を購入すると、「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカーをプレゼント。体に電気エネルギーをたくわえるニョロニョロをイメージした、キラキラとしたホログラム仕様のステッカーです。約7.5×8cmの存在感のあるサイズで、ノートやファイルなど身の回りの持ち物をデコレーションして楽しめます。

※プレゼントの条件は各店舗にお問い合わせください。

対象店舗と配布期間：※各店舗なくなり次第終了となります。

・ムーミンショップ（銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店）

・ムーミンショップ カジュアルエディション（札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店）

・ムーミンカフェ 軽井沢

・ムーミンカフェ スタンド（越谷レイクタウン、大阪梅田）

・MOOMIN SHOP ONLINE（https://shop.moomin.co.jp/）

・ムーミンショップ 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/）

・ムーミンバレーパーク

「ニョロニョロフェア」は他にも多くのアイテムが登場予定です！

詳しくはムーミン公式サイトをご確認ください。

https://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

「ニョロニョロフェア」アイテムが購入できるショップ

全国のムーミンスポットやショップで「ニョロニョロフェア」アイテムが購入いただけます。

※店舗により販売する商品は異なります。※2026年5月以降順次取り扱い開始予定。

ムーミンショップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/76_1_b854f5b2d90841c597724f30ddbdff9a.jpg?v=202605131251 ]ムーミンショップ カジュアルエディション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/76_2_d506eb7f7f3b4329f26d3e68cbe3c3b1.jpg?v=202605131251 ]ムーミンカフェ 軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ(W01・02区画)

ムーミンカフェ スタンド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/76_3_b95404a9643ff542c213c3edd5ed6c08.jpg?v=202605131251 ]

ムーミンバレーパーク 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

MOOMIN SHOP ONLINE

https://shop.moomin.co.jp/

ムーミンショップ 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/

ムーミンスポット一覧ページ https://www.moomin.co.jp/about/moomin-spots

ムーミン公式サイト・公式SNS

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/

「ムーミン」公式Instagram https://www.instagram.com/moominofficial_jp/

「ムーミン」公式Facebook https://www.facebook.com/moominjp/

「ムーミン」公式Threads https://www.threads.com/@moominofficial_jp

ムーミン「ムーミン」とは

「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

トーベ・ヤンソン「トーベ・ヤンソン」とは

ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンは、1914年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの首都ヘルシンキに誕生しました。幼い頃から才能を発揮し、画家、イラストレーターとしても活躍。1945年に小説『小さなトロールと大きな洪水』を発表し、ムーミンをこの世に送り出しました。2001年に世を去るまで、精力的に創作活動を続け、ムーミン以外の小説、フレスコ画など、ジャンルにとらわれない多くの作品を残しています。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンス一括管理（翻訳出版権、テーマパーク、舞台芸術を除く）、およびテレビアニメ「ムーミン谷のなかまたち」の映像配給を事業内容としています。

https://www.rightsandbrands.co.jp/