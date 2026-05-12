YouCam Perfectに「AIクレジットカード」エフェクトが登場

パーフェクト株式会社

AR・AI技術を活用したソリューションを提供するパーフェクト株式会社は、AI写真編集アプリ「YouCam Perfect（ユーカム パーフェクト）」において、お気に入りの写真を使った「クレジットカード風」画像を瞬時に生成できる新機能、「AIクレジットカード」エフェクトをリリースしました。

■ 「AIクレジットカード」エフェクトとは

本機能はAI画像生成技術を活用し、ユーザーがアップロードした写真を、クレジットカード風のデザインに変換できるエフェクトです。愛犬や推しなどの画像を用いて、自分だけのオリジナルカード画像を生成できます。

生成されるカードデザインはランダムで、シルバー、ゴールド、ブラックなど複数のカラーバリエーションが用意されています。ユーザーはアプリ上で繰り返し生成を試すことで、異なるデザインを楽しむことができます。

※本機能で生成される画像は、エンターテインメントを目的としたクレジットカード風の画像です。実際の金融機関が発行するカードではなく、決済には使用できません。アプリダウンロードはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/consumer/apps/ycp?utm_source=news&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=AIcard

■パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=news&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=AIcard

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。 日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。

ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。