『ソフィ』×日本気象協会、夏の健康管理の新指標「生理不快予報」を公開

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、女性のウェルネスケアブランド『ソフィ』において、一般財団法人 日本気象協会（理事長：渡邊 一洋、以下：日本気象協会）と共同で、気温や湿度などの気象条件から蒸し暑さによる生理時の不快感を予想する「生理不快予報」を、2026年5月18日に『ソフィ』公式 X（旧 Twitter）などで公開することをお知らせします。

■開発の背景

「生理不快予報」のイメージ

過酷化する日本の夏と、可視化されない「生理のムレ」

近年、日本の夏は気温が上昇し長期化しています。高温多湿化が進むことで、生理期間中の女性にとっ

て、 「ムレ」によるニオイやかゆみは深刻な不快要因となっています。当社の実証実験では、生理中のショーツ内の湿度が最大 95％に達することを確認しています。これは熱帯雨林と同程度の環境です。しかし、当社の調査では、夏のデリケートゾーンの不快感に対し、43.6％の女性が「特に何も対処していない」と回答しました。こうした実態を踏まえ、『ソフィ』は、これまで「仕方ないもの」と見過ごされてきた生理時の不快感を気象データに基づき数値化することで、季節に応じて選択する「衣替え」のような新たなセルフケア習慣を提案します。

■「生理不快予報」とは

「生理不快予報」は、気温や湿度などの気象条件をもとに、蒸し暑さによる生理時の不快感を5段階で表示する指数です。当社と日本気象協会は本取り組みを通じて、年々厳しさを増す夏の環境下において、女性のウェルネス向上に貢献します。



●情報配信: 『ソフィ』公式 SNS にて、毎週「1週間の生理不快予報」を発信します。

●不快ランクの定義: 気温や湿度などの気象データに基づき、蒸し暑さによる生理時の不快感を

ランク 1（ムレは少なく快適）から、ランク 5（ムレにより非常に不快）までの5段階で予測します。

●セルフケアの提案: 予報に応じ、以下の具体的なケア方法を案内します。

・こまめなナプキン交換の推奨

・通気性に優れたスリムナプキンやショーツ型ナプキンの活用

・ひんやり爽快感を感じる、クールタイプのナプキンの活用

・吸水性の高いオーガニックコットン素材商品の選択

※ 生理時の不快感には個人差があるため、日常生活に合わせた目安としてご利用いただけます

つちやファミリークリニック浅草院院長 皮膚科専門医 土屋 佳奈先生のコメント

生理中のショーツ内の湿度は非常に高く、夏の暑さと湿気はそれをさらに悪化させます。デリケートゾーンは、皮膚が薄く外部刺激の影響を受けやすい部位です。そこに、生理用ナプキンによる摩擦や、湿気、経血による刺激が積み重なると『かぶれ（接触皮膚炎）』『かゆみ』などが起こりやすくなります。とくに蒸れた状況下では細菌の繁殖を招くだけでなく、蒸れによる不快感が精神的なストレスとなり、生理中の QOL（生活の質）低下にもつながります。だからこそ、天候に合わせて生理ケアを見直すことは非常に理にかなっているのです。これまで可視化されてこなかった「生理の蒸れ」を、数値化したことは画期的な試みと言えます。天気予報を見て傘を持つように、指数をみて生理ケアを調整する。こうした自分の体を大切にする（セルフケアの）習慣が広まることで、夏の生理期間をよりポジティブに過ごせる女性が増えることを願っています。

土屋 佳奈先生

一般皮膚科から美容のお悩みまで、幅広い診療を行っている。

年間3万人を診察。

著書に「美容皮膚科医が試してわかった！美肌・新常識 33」

■関連サイト

・『ソフィ』公式 X https://x.com/sofy_jp

<ご参考情報>

夏を快適に過ごすための「ソフィ 夏には夏の、生理ケア」商品紹介

【対象商品】１. 『ソフィ クールフレッシュ 超涼感ナプキン』 （医薬部外品）



メントールの配合により、使用した瞬間からひんやりとした爽快感が得られます。ムレによる不快感が軽減し、暑い日でも快適に過ごせます。ひんやり感の感じ方には個人差があります。



商品リリース：https://www.unicharm.co.jp/ja/company/news/2026/0409-01.html

２. 『ソフィはだおもい オーガニックコットン 極うすスリム』 （医薬部外品）



オーガニックコットン 100%※を使用し、生理中の肌トラブルの一因となる、肌につきっぱなしの経血や汗も吸収。長時間肌さらさら感が続きます。



※ デリケートゾーンが触れる表面層に 100%オーガニックコットンを使用しています



商品サイト：https://www.sofy.jp/ja/products/organic/organic_napkin.html

３. 『ソフィ 超熟睡ショーツ 涼肌』 （医薬部外品）



ムレを軽減する「超通気シート」を全面に採用しているため、通気性がよく、暑い夜でもムレずに安心してぐっすり眠れます。



商品サイト：https://www.sofy.jp/ja/products/cho-jukusui/suzuhada.html

【関連サイト】



「ソフィ 夏には夏の、生理ケア」 https://www.sofy.jp/ja/summercare/index.html