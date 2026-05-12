ファンの力で冷却・除湿、爽やかな風がぬける心地よさ　送風式敷きパッド『エアブリーズマット』2026年5月中旬より新発売！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋 代表取締役社長COO：竹内雅彦、以下「nishikawa」）は、サラッと爽やかな眠りへ導く快適寝具ブランド「Sara-Flow（サラフロー）」の新商品として、送風式敷きパッド『エアブリーズマット』を5月中旬末から新発売します。ファンによる送風で冷却効果と除湿効果を発揮し、朝までスヤっと爽やかな眠りへ導く機能性敷きパッドです。nishikawa公式オンラインショップ、および全国の取り扱い店舗にて販売します。

『エアブリーズマット』は、着脱可能な静音タイプの送風ファンを搭載し、爽やかな風が通り抜ける心地よさで、暑さや湿気で寝苦しい時季の快眠をサポートします。急冷感生地の下に立体メッシュ構造の3Dニット生地を組み合わせ、ファンから送り込まれる風の通り道を形成。敷きパッド内を風が循環することで、表面温度を下げ、接触冷感性を持続させます。また、表面全体から空気が少しずつ抜けることで、涼しさを感じやすく、体感温度を約2℃、湿度を約12％低下させます。お使いの寝具の上に敷くだけで、背中や腰部分のこもった熱気や汗によるムレを軽減し、快適な寝床内環境へ導きます。さらに、中わたには吸湿・放湿性に優れた湿度コントロールわたを使用し、ファンによる除湿効果と相まって、寝床内の湿度を効率良く調整します。風量は3段階から選べ、強運転時でも図書館レベルの静けさで、眠りを邪魔しません。送風ファンを取り外せば側生地は丸洗いが可能で、衛生的にお使いいただけます。約1.5kgの軽量設計で、持ち運びや収納にも便利です。

「エアブリーズマット」構造

夏場は就寝時にエアコンを一晩中使用する方も多い中、『エアブリーズマット』を併用することで、電気代の節約につながります。『エアブリーズマット』の使用により体感温度が約2℃下がるため、例えばエアコンの設定温度を26℃から28℃に上げても快適に就寝いただけます。一般的にエアコンの設定温度を2℃上げると、消費電力を約20％削減できるといわれています。

『エアブリーズマット』 商品概要

サーモグラフィー（日本睡眠科学研究所調べ）エアブリーズマット

［価格］

19,800円（税込）

［サイズ］

約115×90cm

［カラー］

ブルー

［組成］

表面生地：ポリエチレン90％ ナイロン10％

裏生地：ポリエステル100％

中材：ポリエステル100％（メッシュ）

裏面生地：ポリエステル100％（滑り止め付き）

【製品特徴 10のスヤッと機能】

冷却効果、除湿効果を含む、10の機能を搭載し快適な床内環境を提供

１. 冷却効果：持続する接触冷感で、体感温度を約2度軽減

２. 除湿効果：湿度を約12％軽減し、汗による蒸れを低減

３. 快適な寝心地：敷き寝具の寝心地を損なわない（※1）薄めの設計

４. 静かな運転音：強運転時でも眠りを邪魔しない図書館レベルの静かさ

５. 省エネ：1日8時間の使用でわずか約1.6円

６. 3段階風量調整：リモコンで弱・中・強の3段階から選択可能

７. 自動OFFタイマー付き：使用開始から8時間経過で自動で電源OFF

８. 軽量設計：約1.5kgの軽量設計で持ち運びや収納にも便利

９. 丸洗い可能：カバーは丸洗い可能（※2）で衛生的

１０. 裏面すべり止めつき：寝返りをしてもズレにくく快適な寝心地

※1 凹凸構造のマットレスでもご使用可能です。

※2 ファン、3Dニット部を除く。(3Dニット部は手洗い可能)

日本睡眠科学研究所による試験結果

エアブリーズマット使用時の温度変化エアブリーズマット使用時の湿度変化

〈 お客様からのお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

［TEL.］ 0120-36-8161（受付時間：平日10:00～17:00）

［WEB］ https://www.nishikawa1566.com/