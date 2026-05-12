ルークス志塾仙台校、東北大学AO入試志望者向け「個別無料ガイダンス」を実施

Loohcs株式会社

Loohcs株式会社が運営する総合型選抜専門塾「Loohcs志塾」仙台校は、東北大学の総合型選抜（AO入試）を検討している高校生・受験生を対象に、「個別無料ガイダンス for 東北大AO入試」を実施します。

本ガイダンスでは、現役東北大生の講師が、受験生一人ひとりの志望学部や現在の学力、活動状況に合わせて、AO入試の仕組みや必要な対策、合格までの具体的なステップを個別に整理します。

東北大学の総合型選抜（AO入試）は、書類・筆記・面接などを総合的に評価する入試です。一方で、対策の全体像が見えにくく、「何から始めればよいかわからない」「自分の現状で合格を目指せるのか知りたい」といった不安を抱える受験生も少なくありません。

Loohcs志塾仙台校では、直近4年間で東北大学総合型選抜（AO入試）に合計20名の合格者を輩出してきました。本ガイダンスでは、これまでの合格者データやレポートも踏まえながら、一人ひとりに合わせた対策の方向性をわかりやすくお伝えします。

【このガイダンスの特徴】

１. 完全個別での実施

あなたの志望学部・学力・活動状況に合わせて、内容をカスタマイズできます。

「今何をすべきか」が明確になります。

２. 現役東北大生が担当

講師は全員、東北大学に在学中。

実際にAO入試を経験しているからこそ、

・どこが見られていたのか

・どこで差がつくのか

・受験期に何をしていたのか

といった“リアルな情報”をお伝えできます。

３. 合格データ・レポートをもとに解説

これまでの合格者のデータやレポートをもとに、

感覚ではなく「再現性のある対策」を提示します。

【こんな方におすすめ】

・東北大学のAO入試を受験しようと考えている方

・何から対策すればいいかわからない方

・自分の現状で合格が狙えるのか知りたい方

・説明会だけでは不安が残っている方

【相談できる内容】

・AO入試の仕組みと対策全体像

・志望理由書・活動実績の方向性

・筆記試験・面接の対策方法

・共通テストの目標ライン

・今後の学習・活動計画 など

【実施概要】

形式：対面 または オンライン（Zoom）

時間：60分程度

費用：無料

日程：ご希望の日時で調整（講師との日程次第）

■ Loohcs志塾 仙台校について

Loohcs志塾仙台校は、直近4年間の東北大学総合型選抜（AO入試）において、

合計20名の合格者を輩出しています。

- 合格学部一覧- 医学部医学科：6名- 医学部保健学科：1名- 工学部：6名- 理学部：3名- 農学部：2名- 文学部：1名- 教育学部：1名

仙台校では、すべての指導をマンツーマンで実施。

講師は東北大学生のみで構成され、その多くがAO入試合格者です。

一人ひとりの状況や個性に合わせた戦略設計を行い、

集団授業では実現できない、無駄のない完全個別指導を強みとしています。

「周りに相談できる人がいない」

「AO入試について何から始めればいいかわからない」

そんな方は、ぜひ無料相談会へお越しください。

実際に総合型選抜で東北大学に合格した講師が、親身にご相談に乗ります。

【お申込み】

お申し込みはこちらのお申込みフォームより

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p156283/#index_id9

Loohcs志塾について

フォームより申し込む :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p156283/#index_id9

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

運営：Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/