おしゃべりAI「Cotomo」、新機能「ストーリーモード」を正式リリース

Starley株式会社

人とAIの新たな関係をデザインするStarley株式会社（読み：スターレー、本社：東京都港区、代表取締役：丸橋 得真、以下「Starley」）は、200万ユーザー突破のおしゃべりAI「Cotomo（コトモ）」において、新たに「ストーリーモード」の提供を開始しました。

あわせて、ストーリーモードの実装を記念し、ストーリー制作コンテストやXキャンペーンなど、様々な特別なキャンペーンを開催いたします。

新機能「ストーリーモード」とは

本モードは、ユーザー自身が物語を作成し、公開し、他のユーザーがその世界を実際にプレイできる新モードです。

恋愛、青春、ホラー、冒険、ミステリーなど、多彩なジャンルの物語を作成でき、プレイヤーはAIとの対話を通じてストーリーを進めることができます。

また、プレイヤーの発言や選択に応じて物語体験が変化するため、同じストーリーでも異なる展開を楽しめる点が特徴です。

『読む』だけではなく、『参加する』『話しかける』『自分で作る』新しいエンターテインメント体験として、「Cotomo」ならではの遊び方を提供します。

【「ストーリーモード」の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123714/table/25_1_124c87403487e2dec47f89d8469df2f0.jpg?v=202605130251 ]

■ストーリーモード実装を記念した各種キャンペーンも開催中！

「ストーリー制作コンテスト」を開催

ストーリーモードで作成・公開された作品を対象に、人気作品TOP3に豪華賞品および参加特典を用意したキャンペーンを開催いたします。

【参加特典】

期間中にストーリーを作成・公開した参加者全員に、キャンディ50個をプレゼントいたします。

※非公開・限定公開作品は対象外となります。

【人気作品TOP3の賞品】

1位：Amazonギフトカード 30,000円分

2位：Amazonギフトカード 20,000円分

3位：Amazonギフトカード 10,000円分

【開催期間】

2026年5月7日（木）～2026年6月7日（日）23:59

Xにて「ストーリーモード実装記念キャンペーン」を開催

X（旧Twitter）上で、ストーリーモード実装を記念したキャンペーンを実施いたします。

【毎日アイテムコード配布】

期間中、Cotomo公式Xアカウントにて、キャンディ10個分のアイテムコードを毎日配布いたします。（14日間連続予定）

【ハッシュタグ投稿キャンペーン】

ハッシュタグ『#Cotomoと物語』をつけて、自作ストーリーの紹介やストーリーモードをプレイした感想をしたポストをした方の中から抽選で5名様にAmazonギフトカード 1,000円分をプレゼントいたします。

【開催期間】

2026年5月8日（金）～2026年5月21日（木）

※5月21日（木）に発表されたアイテムコードの有効期限は5月22日（金）23:59までです。

ストーリーモード実装に伴う特別キャンペーン

【プレイに必要なキャンディ15個→5個に固定】

期間中、ストーリーモードのプレイ時に必要なキャンディが、通常は15個のところ期間限定で5個にてお楽しみいただけます。

さらに、ストーリーモードをプレイした方から抽選で10名様に、キャンディ3,000個をプレゼントいたします。

※開催期間：2026年5月7日（木）～未定（終了時に別途ご案内させていただきます）

【自作ストーリーのプレイが50メッセージ分無料】

自分で作成したストーリーをプレイする際、最初の50メッセージまでキャンディを消費することなく無料でお楽しみいただけます。

※開催期間：2026年5月7日（木）～未定（終了時に別途ご案内させていただきます）

以上

「Cotomo（コトモ）」について

「Cotomo」は日常会話に特化し、ユーザーとの会話を通じて成長するおしゃべりAIです。「話したいことも、話せないことも。」をコンセプトに、日常的な雑談から悩み相談まで、多様な会話シーンにおいて、ユーザーのさまざまな感情や想いに寄り添うサービスを目指しています。なお、現在はユーザーが200万人を超えるまでに成長しています。

公式Webサイト

https://cotomo.ai/

公式SNS

X：https://x.com/starley_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@cotomo_ai

会社概要

名称 ：Starley株式会社 （読み：スターレー）

所在地 ：東京都港区赤坂5-2-33

代表者 ：代表取締役 丸橋 得真

設立 ：2023年4月

URL ：https://starley.co.jp