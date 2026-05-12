日本財託、インサイドセールスの非稼働時間でも商談獲得を自動化。月平均7件を獲得

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談が自動で増える”AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」が、株式会社日本財託（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重吉 勉、以下日本財託）に導入されたことをお知らせします。

日本財託は、東京の中古区分マンション投資サービスを展開する企業です。インサイドセールスが稼働していない夜間・休日に、見込み顧客の関心が高まっているにもかかわらず商談へとつなげられないという構造的な課題を抱えていました。2025年11月にimmedioのWeb接客機能を非公開物件閲覧サイトへ導入したことで、インサイドセールスが動かずとも商談を自動で創出できる仕組みを構築。導入からわずか数か月で累計約40件の商談をWeb接客経由で獲得し、高い費用対効果を実現しています。さらにポップアップ文言の改善や予約直後の即時フォローといった運用の工夫を重ねることで、商談の件数と質の両立を追求し続けています。

immedio導入の背景

日本財託のインサイドセールスチームは、平日11時から20時を稼働時間としています。しかし、見込み顧客が情報収集に動くのは仕事終わりの20時以降や週末の夜間が多く、稼働時間との間に大きなズレがありました。関心が最も高まっているタイミングでお客様が非公開物件閲覧サイトを訪れても、インサイドセールスがアプローチできるのは翌営業日以降。その間に熱量は下がり、商談へとつながるはずだった機会を逃してしまっている状況でした。

メール・SMS・電話を組み合わせた従来の追客手段はいずれもインサイドセールスの稼働を前提とした設計であり、夜間・休日の自動商談創出には対応できていませんでした。また近年は電話がつながりにくく、接続後の許諾取得も難しくなるなど、電話依存の追客効率が低下していたことも課題に拍車をかけていました。

導入の決め手

もう一つの背景として、2025年秋に実施した非公開物件閲覧サイトのリニューアルがあります。以前は申し込みを経てからインサイドセールスが物件を案内する流れが主流でしたが、「申し込めばすぐ見られると思っていた」というお客様の声や申し込み数の伸び悩みを受け、申し込み後30日間自由に物件を閲覧できる新たな体験設計へと変更。増田様は「他社サービスでは申し込み後すぐに閲覧できるケースも多く、ユーザー体験として比較された際に不利になっていると感じていた」と振り返ります。

サイトのリニューアルにより閲覧数は増加しましたが、閲覧してそのまま離脱するお客様をどう商談へ引き込むかという新たな課題が生まれました。既存のimmedio活用に加え、Web接客機能の追加が「閲覧」と「商談」の間のギャップを埋める現実的な解として浮上し、導入を決定しました。

導入後の成果

（左から）経営企画本部 インサイドセールス部 インサイドセールス課 課長代理 及川瑞生様、経営企画本部 デジタルマーケティング部 主任 増田亜里紗様

2025年11月の導入以降、Web接客経由での商談化件数は累計で約40件に達しています。月間商談数約200件のうち一定割合をこの仕組みが自動で担っており、インサイドセールスの稼働なしに商談を創出できるチャネルとして機能しています。申し込みの多くが土日・夜間に集中しているというデータも裏付けとなり、費用対効果の高い施策として社内での評価も高まっています。

件数の積み上げと並行して、商談の「質」向上にも取り組みました。当初のポップアップ文言が曖昧であったことから、取り扱い外の一棟物件を検討するお客様が流入するミスマッチが発生していました。「東京中古区分マンション」と明確に変更することでミスマッチは大幅に減少。また、予約直後にインサイドセールスが即時コールしてニーズを確認する運用を定着させています。

NEXT immedioー展示会現場で商談獲得まで完結する営業オペレーションへ

今後は現在の非公開物件閲覧サイトでの活用にとどまらず、毎月約3万人のハウスリストへ配信するLPへのimmedio組み込みを検討しています。メールマガジンの開封率は約20%で、毎月テーマを変えながら制作された高品質なLPがすでに存在していますが、閲覧後のアクションにつながりにくいという課題があります。及川様は「LPに訪れた方のうち、一定時間しっかりページを見ている方は内容を検討している可能性が高い。そうした方に対してWeb接客を表示した方が、意欲度としても高いはずだ」と展望を語ります。

滞在時間などの行動データをもとに関心の高い見込み顧客を絞り込んだうえで接客を行うことで、架電効率の向上と商談数の拡大の両立を目指しています。また、電話リクエスト機能の活用拡大やHubSpotとの技術的連携についても検討が進んでおり、immedioはインサイドセールスの成果を底上げするプラットフォームとして、さらに深く組み込まれていく方針です。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/nihonzaitaku-web-engagement-case-study/

株式会社日本財託

代表取締役：重吉 勉

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-22-2

新宿サンエービル4F・5F・9F・10F・13F

事業内容：

不動産の売買・仲介、賃貸経営サポート・建物管理・賃貸仲介

コーポレートサイト：

https://www.nihonzaitaku.co.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)