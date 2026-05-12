東京海上ディーアール株式会社

企業経営を取り巻く環境は、かつてない速さで変化を続けています。このような時代において、企業の持続的成長を実現するためには、将来を見据えたリスクの把握と、機動的な対応戦略の構築が不可欠です。

本セミナーでは、地政学・経済・AI・サステナビリティ・サイバーセキュリティ・労働市場・自然災害の各分野を専門とする当社コンサルタントが、2026年に注視すべき新たなリスク、およびその対応のために企業に必要となるリスクマネジメント戦略について解説致します。

皆様の会社に最適な対策を立案する一助となるかと存じますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。

＜セミナー概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/98_1_0c72943b61779156e895788931f083cf.jpg?v=202605120451 ]

＜セミナー構成＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/98_2_4f52f124352a9c0c4cac52a777571b13.jpg?v=202605120451 ]

※直前の情勢変化等によりセミナーの構成や内容が変更となる可能性がございます。

お問い合わせ

rm_seminar_support@tokio-dr.co.jp

東京海上ディーアール株式会社 経営企画部（担当：黒川、夛田、渡邊）

TEL: 03-5288-6595（受付時間 10:00～17:00、土・日・祝日を除く）