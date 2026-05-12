世界最高峰の日本酒「雁木」×銀座 SPICE LAB TOKYOが初コラボレーション。5/13（水）よりスタート。

株式会社トランジットホールディングス

銀座のモダンインディアンキュイジーヌ「SPICE LAB TOKYO（スパイスラボ トーキョー）」は、山口県・八百新酒造の日本酒ブランド「雁木（がんぎ）」とコラボレーション。2026年5月13日（水）より、フランスの日本酒コンクール「Kura Master 2025」にて最高賞を受賞した「雁木 純米大吟醸 鶺鴒（せきれい）」を主役としたスペシャルペアリングコースを提供いたします。

※「世界最高峰の評価」：フランスで開催された日本酒コンクール「Kura Master 2025」において、全1,083銘柄の頂点である最高賞「プレジデント賞」を受賞した実績に基づいています。

■ コラボレーションの背景：共鳴する二つのフィロソフィー

ご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/shops/spicelabtokyo/reserve?menu_lists=6a01429057d990f9f83a534d

「雁木（がんぎ）」とは、船着場の桟橋を意味します。水際からお酒が生まれ、人々を繋ぐ架け橋でありたいという「雁木」の願いと、インドの伝統と日本の旬を繋ぎ、モダンインディアンの新たな境地を追求する「SPICE LAB TOKYO」。それぞれの領域で本質を探求する両者の情熱が共鳴し、今回の特別な共演が実現いたしました。

■ ペアリングのハイライト：銘酒「鶺鴒」× 三夏に活きる鮎を使用した、至高のタンドール料理

「Kura Master 2025」の審査において、審査委員長のグザビエ・チュイザ氏（仏・ホテル「シュバル・ブラン・パリ」ソムリエ）は、「鶺鴒」の持つエキゾチックな香りとエネルギー、そしてシーフードやセビーチェとの見事な調和を高く評価しました。

そのポテンシャルを最大限に引き出すため、コースの核となる「Tandoor（タンドール）」料理とのペアリングを提案。稚鮎のほろ苦さや旬の野菜に、メロンやジンジャーを用いたソースを合わせた一皿が、銘酒の持つ鮮やかな爽快感と共鳴し、日本酒の新たな表情を浮かび上がらせます。

■ コース（一例）

シーズナルタンドール：「雁木 鶺鴒」ペアリング

稚鮎（または旬の野菜）のタンドール、タネツケバナのミントチャツネ、メロンジンジャーソース

ドーサ：博多地鶏のコンフィを用いたシグネチャードーサ

メイン：鹿肉のパイ包み焼き ラール・マース・スパイスの香り

ビリヤニ：初夏の訪れを告げるシーフードビリヤニ

※全7品～9品の構成となります。

■ 開催概要

期間： 2026年5月13日（水）よりディナーでのみ提供

会場： SPICE LAB TOKYO（東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 10F）

料金： ペアリング付きディナーコース \26,400（税込サ別）

予約： https://www.tablecheck.com/shops/spicelabtokyo/reserve?menu_lists=6a01429057d990f9f83a534d

店舗情報

SPICE LAB TOKYO

住所 東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 10F

定休 月曜日（祝日の場合は営業、翌火曜休）

座席数 40席

公式サイト https://spicelabtokyo.com/

Instagram https://www.instagram.com/spicelabtokyo/