Garminの大人気ポータブル弾道測定器『Approach R10』が実践的な練習をサポートする新機能を備え、新価格で再登場

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、豊富な計測項目に対応し、バーチャルラウンドも楽しめる手のひらサイズのポータブル弾道測定器・ゴルフシミュレーター『Approach R10』※1を、2026年5月12日（火）より新価格で再販いたします。よりお求めやすくなったこの機会に、ゴルフシミュレーター機能を強化したスマートフォンアプリ「Home Tee Hero」※2による「オンコース練習モード」など、実践的な練習をサポートする機能もあわせてご紹介します。

※1 本製品のご使用には、「Garmin Golf アプリ」をインストールしたスマートフォンとのペアリングが必要です。

※2 Home Tee Heroの実践練習には、有料サブスクリプションへの加入が必要です。

■新価格で再登場『Approach R10』

『Approach R10』は、コンパクトな設計と、最大で約10時間稼働する充電式バッテリーにより、自宅やゴルフ練習場など、さまざまな環境に持ち運んで使えるポータブル弾道測定器です。本体操作は電源のオン/オフのみとシンプルで、「Garmin Golf アプリ」とBluetoothで接続することで、手軽にショット計測を開始できます。ドップラーレーダーにより、クラブヘッドスピード、ボールスピード、打ち出し角度、打ち出し方向、スピン量、キャリー飛距離など、ショットに関する各種指標を計測。PCなどの機材を別途用意する必要がなく、ショットごとのデータをスマートフォン上でリアルタイムに確認できます。練習セッション終了後には、計測データを保存することが可能です。

価格：\59,800（税込）

■「Garmin Golf アプリ」（無料コンテンツ）

Approach R10- 弾道測定モード：Driving Rangeショット毎に各種指標をリアルタイムに表示し、弾道イメージや気になる指標を確認できます。また、保存した弾道データは分散チャート上で確認でき、自身のショット傾向を分析できるほか、スイングのビデオクリップを自動記録し、関連する指標を表示します。＜測定できる指標20種＞【ボールに関する指標】トータル飛距離、キャリー飛距離、最高到達点、ボールスピード、打ち出し角度、打ち出し方向、バックスピン、サイドスピン、スピン量、スピン軸の傾き、トータル偏差距離、トータル偏差角、キャリー偏差距離、キャリー偏差角【クラブに関する指標】クラブヘッドスピード、スマッシュファクター（ミート率）、クラブフェース角、アタックアングル（クラブ入射角）、クラブパス、フェーストゥパス

＜NEW＞実践的な練習をサポートする『Approach R10』の新たな活用法※

■有料サブスクリプション「Garmin Golf Membership」

- シミュレーションゴルフアプリ「Home Tee Hero」が2026年より独立したアプリとして新登場。・「グラフィックの大幅な改善」芝生や木の質感など、コースの描写のディテールが改善され、グラフィックが大幅にアップデートされました。・「オンコース練習モード」自分の好きなコース、好きなホールを選択し、打ちたい位置から何度でも繰り返しショットの練習ができるので、ラウンド後の復習や池やバンカー超えなどをイメージした練習を実現します。・バーチャルラウンド ＜アップデート＞世界中の約43,000以上のゴルフコースをバーチャルラウンドでき、最大4人のプレーヤーと競う事ができるゴルフシミュレーターモードが利用できます。プレーするホールを選択したり、気温や風速などのコースコンディションの設定も可能です。・高精度データで17以上のリアルなコースを再現 ＜アップデート＞オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブやペブルビーチ・ゴルフリンクスなどの有名ゴルフ場17以上のコースを高解像度Lidarデータにより、グリーンの傾斜や起伏、コース全体でより正確な樹木の配置などを忠実に再現しています。※利用には有料サブスクリプションへの加入が必要です。左から、以前のグラフィック、新しいグラフィック、オンコース練習モード（メイン、ホール選択、好きな位置からショット）、高精度コース

ゴルフシミュレーターのご利用には有料のサブスクリプションへの加入が必要です。

※Google PlayストアまたはApple App Storeから購入

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/102_1_65c9e94672ddeded2389049ae4142881.jpg?v=202605120351 ]

Garmin Golf Membershipに加入することで、『Approach R10』では、専用アプリ「Home Tee Hero」による「オンコース練習モード」など、より実践的な練習機能を利用できます。また、対応する「Approach」シリーズのデバイスでは、「Green Contour (グリーン傾斜情報)」の利用や、『Approach S50』『Approach S44』におけるマップ表示機能の拡張など、ラウンド中に役立つ機能も活用できます。

このようにGarmin Golf Membershipは、『Approach R10』の活用の幅を広げるだけでなく、すでに「Approach」シリーズをお持ちの方や、これからGarminのゴルフデバイスの購入を検討している方にとっても、練習からラウンドまでのゴルフ体験を拡張できるサービスです。

■「Garmin Golf エコシステム」でゴルファーのスコアアップをサポート

Garminは、弾道測定器、ゴルフGPSウォッチ、GPSゴルフナビ、レーザー距離計、クラブトラッキングセンサー、Garmin Golfアプリなど、幅広い製品ラインアップとサービスで、ゴルファーの「準備・実践・振り返り」を一貫してサポートします。ラウンド前の練習では、弾道測定器を活用してスイングやショットデータを確認。ラウンド中は、ゴルフGPSウォッチやGPSゴルフナビ、レーザー距離計などを活用し、距離情報の把握やコースマネジメントをサポートします。ラウンド後は、スコアやショット履歴、プレー傾向をGarmin Golfアプリで振り返ることができます。

複数のデバイスとアプリを連携し、蓄積されたデータを一元的に管理・活用できることが、「Garmin Golf エコシステム」の強みです。感覚だけに頼らず、自身のプレーをデータで把握することで、課題の発見から次の練習、コースでの実践までをつなげ、より効率良くスコアアップへと導きます。

【製品仕様】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/102_2_f63c4aea2731f67c06ea1bf47265f031.jpg?v=202605120351 ]

詳しくは製品ページをご覧ください。

Approach R10 :https://www.garmin.co.jp/products/intosports/approach-r10/Home Tee Hero :https://www.garmin.co.jp/products/apps/home-tee-hero/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com