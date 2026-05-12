UV対策ブランド「サンブロックラボ」が武蔵小杉にて期間限定POP UP STOREを開催！ 2026年5月19日(火)から5月31日(日)まで。

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、2026年5月19日(火)～5月31日(日)の期間限定で武蔵小杉東急スクエアCanvas βaseにてPOP UP STOREを開催。

年々暑くなる気象にも、強い日差しにも負けない― そんな想いから、独自に開発した機能生地を使用した暑さ対策アイテムを揃えたブランド「Sun Block LAB（サンブロックラボ）」。

＃マットの日傘 UVカット率99％以上の「遮夏（しゃなつ）」シリーズや、１枚で上半身を日差しから守るパーカー「爽壁（そうへき）」シリーズなど夏に常備したいアイテムをご用意しております。

更に、＃マットの日傘シリーズに軽量版のLITEも新登場！

サンブロックラボシリーズのアンバサダー タレントのMatt Rose氏がまさかの自由の女神に…？！

徹底的な美肌対策を見せつけてくれる新作ショート動画も店頭にて公開！

https://www.youtube.com/shorts/4uTqef9bGb0

■ 概要

会期：5月19日(火) ～ 5月31日(日)

時間：13：00 - 20：00

場所：武蔵小杉東急スクエアCanvas βase

最寄り：東急電鉄 武蔵小杉駅

「熱を味方に。日差しから私を守る。」

ぜひご来店をお待ちしております。

実際に手で取って、見て、試してみて。

Sun Block LAB（サンブロックラボ）とは？

https://www.sunblocklab.com/

【熱を味方に。日差しから私を守る。】 をコンセプトに、暑い夏を少しでも快適に過ごせるように開発した夏対策ブランド。

【商品情報】

【NEW】サンブロックラボ晴雨兼用傘ライト アイスグレー/ダークグレー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：4,378円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20235

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘ロング アイボリー/ラベンダー/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：6,028円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16730

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト アイボリー/ラベンダー/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：5,478 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16743

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way アイボリー/パープル/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：6,028円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18837

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way Mattブラック

遮光率100% / UVカット100％ / 近赤外線・ブルーライト99.9％

価格：7,700円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19201

サンブロックラボ 爽壁フェイスガードUVパーカー アイボリー/ライトブルー/チャコールグレー

アイボリー/ライトブルー：UVカット率（約）97％

チャコールグレー：UVカット率（約）99％

価格：4,378円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16770

※UVカット率・UPF値はJIS L1055/1925/2019法での検査結果です。生地の状態での測定値であるため、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分を含む傘本体の性能を保証する数値ではありません。

▼公式オンラインショップ：https://www.1616idea.com/

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp