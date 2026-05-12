NTTPCコミュニケーションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：工藤 潤一、以下：NTTPC)は、ウェアラブル端末を活用しフィールドワーカーの熱中症対策など健康管理をサポートするサービス「みまもりがじゅ丸(R)」(以下、本サービス)において、2026年6月より株式会社NTTドコモ(以下：NTTドコモ)が提供する「スマートウォッチ01」をラインアップいたします。これにより、より手頃な価格帯の端末で本サービスが導入可能となり、現場における作業者の安全管理および健康管理の強化に貢献するとともに、猛暑対策を含む安全配慮への対策を必要とする労働安全衛生法への対応を支援します。

なお、本端末を含めた本サービスを「第1回 猛暑テック大阪」(5月13日～15日、インテックス大阪にて開催)に出展し、基調講演にも登壇します。





「みまもりがじゅ丸(R)」で新たにラインアップする「スマートウォッチ01」





1．背景

近年の記録的猛暑により熱中症での救急搬送者数は増加の傾向にあり、2025年は消防庁の調査開始以降初めて10万人を超えました。さらに、今年は猛暑だけでなく40度を超える酷暑の発生も予測されています。また、労働安全衛生法の改正により、契約形態に関わらず作業現場にいるすべての人が安全衛生対策の対象となるなど適用の範囲が拡がり、企業における健康管理の重要性は一層高まっています。こうした中、本サービスへの問い合わせは増加しており、現在は約800社に利用が拡大しています。一方で、専用端末の導入費用が課題となるケースもありました。





2．特長

このたびNTTドコモ提供の「スマートウォッチ01」をラインアップすることで、より低コストでの本サービスの導入が可能となり、作業者の健康管理および労働安全衛生法への対応の負担も軽減されます。従来は本サービスを導入する際は専用端末として1台あたり17,000円(税別)の費用が必要でしたが、「スマートウォッチ01」は6,346円(税別)と半分以下の価格帯で導入可能となります(キッティング費用は従来と同様に3,000円(税別))。※1

導入後は「脈拍情報」と「位置情報」から作業者の体調変化をリアルタイムに把握できるほか、バイタル情報を日常的に振り返り・分析することで、作業者一人一人の健康状態を見守ります。これにより、現場における安全管理の高度化と、安心して働ける労務環境を整備します。また、スマートフォンやスマートフォンアプリを使用した計測なので、モバイル公衆回線を利用できれば、場所を問わず遠隔地にいる作業員の健康状態を把握できます。





※1:スマートフォンを利用した計測のプランで利用できます





「みまもりがじゅ丸(R)」利用イメージ





3．「スマートウォッチ01」について

・端末価格 ： 6,346円(税別)

・キッティング費用 ： 3,000円(税別)

・サイズ ： 約W36×D11×H49mm

・通信方式 ： Bluetooth 5.2

・バッテリー駆動時間： 3～5日間(250mAh)

・防水規格 ： IP68





※「スマートウォッチ01」を本サービスとして利用しないときは、通常のスマートウォッチとして利用することも可能です。なお、その際は専用のスマートフォンアプリ(TechWear)を別途スマートフォンにインストールする必要があります





4．提供開始日

2026年6月1日(月)予定





5．今後の予定

NTTPCは本サービスにおいて、バイタル情報取得の選択肢を随時追加し、取り扱い端末のラインアップを拡大してまいります。また、AIの活用によって、環境情報や機器情報などバイタル情報以外のデータも収集・分析し、安全管理に活用できる情報を提供することで、より高度な健康管理を実現します。





6．お問い合わせ

お客さま・パートナーさまからのお問い合わせは以下のURLよりお願いいたします。

https://dm.nttpc.co.jp/form/inq_gajumaru.html





※ 「みまもりがじゅ丸(R)」「みまもりがじゅ丸ロゴ」は、NTTPCコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

※ 「みまもりがじゅ丸(R)」は、ヘルスケアサービスです。医療機器とは異なります。

※ 「みまもりがじゅ丸(R)」は、疾病を診断するサービスではありません。熱中症や頻脈などの症状を診断することはできませんのでご注意ください。





7．イベント出展について

「第1回 猛暑テック[大阪] - 猛暑対策テクノロジー展 -」

会期： 2026年5月13日(水)～15日(金)10：00～17：00

会場： インテックス大阪

主催： RX Japan 合同会社

入場： 事前登録制(無料)

https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1635753376239880-W1G









◆ 基調講演について

講演タイトル： バイタル分析×AIによる熱中症対策を含む次世代の

働く環境創造への挑戦

日時 ： 2026年5月14日(木)12：15～13：00

(時間は状況により前後する可能性がございます)

登壇者 ： NTTPCコミュニケーションズ株式会社 AIソリューション事業部

ソリューションデザイン部 担当部長 古田 健

お申し込み ： 事前登録制(無料)以下URLからご登録をお願いいたします。

https://biz.q-pass.jp/f/12375/flmto_nepk_conference26/seminar_register#seminar112593





※ 聴講ご希望の方は、セミナープログラムからのお申し込みと併せて展示会来場者登録も必要となります。









◆ ブース出展について

今回ラインアップする「スマートウォッチ01」を実際に体験いただけます。

ブース番号： K5-16(5号館)

詳細については、イベント公式サイトをご確認ください。

https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/ehc.html









■ 関連リンク

「みまもりがじゅ丸(R)」サービスサイト

https://www.nttpc.co.jp/service/product/gajumaru/