梅雨・夏の雨の日も、ホテルが目的地に　家族で楽しめるアコー国内ホテルの室内体験5選

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

フランス・パリを拠点とする、110か国以上で5,800軒のホテルを展開する世界最大級のホスピタリティグループ、アコー（本社：フランス／日本法人：東京都港区／日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ）は、ヨーロッパおよび東南アジアで業界シェアNo.1※を誇り、ラグジュアリーからライフスタイル、エコノミーまで45以上のブランドを通じて、革新的かつ心に残る滞在体験を世界中のゲストに提供しています。

このたびアコーでは、雨の多い5月から7月に向けて、天候に左右されずホテルで過ごす時間そのものを楽しむ、家族とのひとときや自分時間をゆったりと満喫できる室内コンテンツ5選を提案します。

※2025年12月時点、弊社調べ。各地域におけるホテル客室数に関する公開情報を基に算出。

近年、梅雨シーズンを中心に、天候に左右されにくい「滞在型旅行」や、ホテル内での体験そのものを重視する旅行スタイルへの関心が高まっています。移動や観光を詰め込むのではなく、宿泊先においての屋内での過ごし方の充実が、ホテル選びの重要な要素となりつつあります。

こうしたニーズを受け、アコーの国内ホテルでは、読者やアート、ウェルネス体験、家族で楽しめるアクティビティなど、移動を詰め込むのではなく、ホテルで過ごす時間そのものを旅の目的として楽しめる、多彩な滞在体験を提供しています。

【雨の日でも楽しめる室内コンテンツ5選】

■約650平方メートル の大空間に多彩な過ごし方をかなえるラウンジ「わらうんじ」

メルキュール長野松代リゾート＆スパ

2026年4月1日にオープンしたラウンジ「わらうんじ」は、ゆったりと過ごせるエリアから身体を思いきり動かせるアクティビティエリアまで、多様な過ごし方に対応する5つのゾーンで構成しています。ボルダリングや卓球など身体を使って楽しめるエリアには、未就学児も安心して過ごせるスペースも備えています。天候に左右されない屋内空間で、世代を超えた交流を育む、心地よいひとときを提供します。

詳細：https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/wa-lounge/

■雨の日も思いきり遊べる。全天候型キッズスペースで家族時間を満喫

グランドメルキュール八ヶ岳リゾート＆スパ

自然豊かな八ヶ岳に位置する同ホテルでは、天候に左右されずに楽しめる屋内キッズエリアを備えています。全天候型アクティビティ施設「杜の8（もりのえいと）」をはじめ、約4,000冊の本と木製遊具や将棋、オセロ、独楽以外にも家族で遊べるデジタルデトックスなおもちゃが充実した「森のラウンジ」など、多彩な屋内コンテンツを展開。広々とした空間では、子どもが思いきり体を動かせるだけでなく、読書や静かな遊びも楽しめるため、小さなお子さまから幅広い年齢層に対応しています。外遊びが難しい梅雨の時期でも、安心して遊びながら充実したホテルステイをお楽しみいただけます。

詳細：https://grand-mercure-yatsugatake-resortandspa.jp/activities/mori_no_8/

■絶景×読書体験。約9,000冊の本に囲まれる特別なひととき

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ

多くのアニメ・漫画作品となっている"アニメの聖地・静岡"にある同ホテルでは、かつて愛を誓うために使われていたチャペルを活用し、絵本、コミックを含む約9,000冊が楽しめる読書体験を提供しています。天候に左右されない屋内空間でありながら、非日常的なロケーションの中で読書を楽しめるのが特徴。子どもは絵本、大人はゆったりと読書時間を過ごすなど、家族それぞれの過ごし方ができる滞在コンテンツです。

詳細：https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/plan/bookchapel/

■梅雨の季節も快適に楽しめる、屋内対応ビアガーデン

スイスホテル南海大阪

10階レトロバー「ナンバー10」では、季節ごとにテーマが変わるビアガーデンを開催。5月31日（日）までは「スプリングBBQ＆ビアガーデン」、6月3日（水）からはジャパニーズジン「翠（SUI）」を使用したドリンクとともに楽しめる夏のビアガーデンがスタートします。屋内席を備えているため、梅雨時期でも天候を気にせず利用できるのが特長。開放感のあるテラス席とあわせてシーンに応じた使い分けが可能で、家族での食事やちょっとしたリフレッシュタイムにも最適です。

詳細：https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/n10-summer-sui-gin-beer-garden-2026-jp/

■本でつながる、やさしい循環。「つながる文庫」で過ごす"じぶん時間"

ノボテル沖縄那覇

最上階プレミアラウンジおよび1階シグネチャーカフェ「グルメバー」に設置されたブックシェアリング「つながる文庫」は、大切な本や絵本を次の誰かへとつなぐ取り組みです。旅先で出会った一冊が新たな読書体験を生み、親子で同じ本を楽しむ時間や、それぞれが思い思いに過ごす“じぶん時間”を演出します。読書の合間には、写真やイラストをあしらったアートラテとともに、雨に包まれた那覇の街並みを眺めながらリラックス。天候に左右されず、静かで豊かな時間を過ごせる滞在体験を提供します。

詳細：https://www.novotelokinawanaha.jp/detail.php?dp=20260119164030

スイスホテルについて

世界的に知られるスイスのブランド、スイスホテルズ＆リゾーツは、スイスのホスピタリティの伝統に根ざし、アルプスの爽やかで活力あふれるエネルギーを取り入れた、現代的なホテルを提供しています。インテリジェントなデザイン、優れたクラフトマンシップ、そして持続可能性への配慮により高く評価されているスイスホテルは、お客様が心穏やかに世界を旅し、人生の真の喜びを見つけ、「Live it Well(よりよく生きる)」を実感していただけるようサポートします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、現在20か国以上で40軒を超えるホテルを展開しており、イスタンブールのSwissôtel The Bosphorus（スイスホテル ザ ボスポラス）、シンガポールのSwissôtel The Stamford（スイスホテル ザ スタンフォード）、シカゴのSwissôtel Chicago（スイスホテル シカゴ）、ジャカルタの Swissôtel Jakarta PIK Avenue（スイスホテル ジャカルタ PIK アベニュー）などの旗艦ホテルを含みます。スイスホテルは、110か国以上に5,800軒以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員であり、さまざまな特典、サービスや体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、60か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,800の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。