チーズ市場：製品種類別、原料別、形状別、パッケージ別、フレーバー別、流通チャネル別、エンドユーザー別 - 世界市場の予測（2026～2032年）
チーズ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.06%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、チーズ市場調査レポートを発行・販売します。
「チーズレポート」ではチーズのバリューチェーンにおける戦略的優先事項を再構築する、収束しつつある諸要因 -- 消費者の透明性への要求、形状の革新、流通チャネルの細分化、持続可能性、規制の変化 -- に関する詳細な考察を言及するほか、持続的な成長に向けた、トレーサビリティの強化、ポートフォリオの最適化、サプライチェーンの強化、およびチャネル特化型商業化の加速に向けた、経営陣向けの具体的かつ優先順位付けされた提言を分析します。
世界のチーズ市場規模は、2025年に1,375億9,000万米ドルと評価され、2026年の1,455億8,000万米ドルから2032年には2,077億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2009885-beer-market-by-beer-type-packaging-brewing-method.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序論
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・消費者の考察とエンドユーザーの視点
・消費者体験のベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向の分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・費用対効果（ROI）と費用便益分析（CBA）
第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）
第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）
第8章 チーズ市場：製品種類別
第9章 チーズ市場：原料別
第10章 チーズ市場：形状別
第11章 チーズ市場：パッケージ別
第12章 チーズ市場：フレーバー別
第13章 チーズ市場：流通チャネル別
第14章 チーズ市場：エンドユーザー別
第15章 チーズ市場：地域別
第16章 チーズ市場：グループ別
第17章 チーズ市場：国別
第18章 米国のチーズ市場
第19章 中国のチーズ市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・チーズ業界における消費者の嗜好の変化はどのような影響を与えていますか？
消費者は透明性とトレーサビリティをますます求めており、原材料の産地や動物福祉の実践、環境への影響を伝える産地分析や表示システムへの投資を促しています。
・米国の関税措置はチーズのサプライネットワークにどのような影響を与えていますか？
関税は輸入チーズの着荷コストを増加させ、流通業者の利益率を圧迫し、小売業者に品揃え戦略の再考を迫る可能性があります。
・チーズ市場の製品種類にはどのようなものがありますか？
ブルーチーズ、ハードチーズ、プロセスチーズ、セミハードチーズ、ソフトチーズが含まれます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「チーズレポート」ではチーズのバリューチェーンにおける戦略的優先事項を再構築する、収束しつつある諸要因 -- 消費者の透明性への要求、形状の革新、流通チャネルの細分化、持続可能性、規制の変化 -- に関する詳細な考察を言及するほか、持続的な成長に向けた、トレーサビリティの強化、ポートフォリオの最適化、サプライチェーンの強化、およびチャネル特化型商業化の加速に向けた、経営陣向けの具体的かつ優先順位付けされた提言を分析します。
世界のチーズ市場規模は、2025年に1,375億9,000万米ドルと評価され、2026年の1,455億8,000万米ドルから2032年には2,077億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2009885-beer-market-by-beer-type-packaging-brewing-method.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序論
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・消費者の考察とエンドユーザーの視点
・消費者体験のベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向の分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・費用対効果（ROI）と費用便益分析（CBA）
第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）
第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）
第8章 チーズ市場：製品種類別
第9章 チーズ市場：原料別
第10章 チーズ市場：形状別
第11章 チーズ市場：パッケージ別
第12章 チーズ市場：フレーバー別
第13章 チーズ市場：流通チャネル別
第14章 チーズ市場：エンドユーザー別
第15章 チーズ市場：地域別
第16章 チーズ市場：グループ別
第17章 チーズ市場：国別
第18章 米国のチーズ市場
第19章 中国のチーズ市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・チーズ業界における消費者の嗜好の変化はどのような影響を与えていますか？
消費者は透明性とトレーサビリティをますます求めており、原材料の産地や動物福祉の実践、環境への影響を伝える産地分析や表示システムへの投資を促しています。
・米国の関税措置はチーズのサプライネットワークにどのような影響を与えていますか？
関税は輸入チーズの着荷コストを増加させ、流通業者の利益率を圧迫し、小売業者に品揃え戦略の再考を迫る可能性があります。
・チーズ市場の製品種類にはどのようなものがありますか？
ブルーチーズ、ハードチーズ、プロセスチーズ、セミハードチーズ、ソフトチーズが含まれます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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