【実態調査】BeReal.等で相次ぐSNSでの情報漏洩はなぜ起きるのか⁈

世代別の公開範囲をみると、20代はどの世代よりも「非公開アカウント」の利用率が高いことが分かります。「非公開アカウント」「自分のみ（非公開アカウントかつフォロワー0人）」を合わせた割合は91.4％に上り、非常に高い結果となりました。なお、50代の「非公開アカウント」の利用率は合計66.7％となっており、20代とは対照的な結果となりました。■総括SNS投稿時の意識を問う質問では、世代を問わず炎上や情報漏洩の可能性は広く意識されていることが明らかになりました。その一方で、仕事・職場に関する情報を投稿した経験がある人は世代が若くなるほど多くなり、20代・30代では60％以上もの人が投稿した経験があると回答しています。こうした投稿の動機として、「誰かに話を聞いてほしい、共感してほしい」、「話題のネタについていきたい」といったものを挙げるユーザーが一定数存在することも明らかになりました。また、アカウントの公開範囲に関する質問では、ビジネスパーソンの約6人に1人がアカウントに公開範囲を設けず、インターネット上の誰もが情報を閲覧できる状態で利用していることが分かりました。世代別に公開範囲を分析すると、50代が「公開アカウント」の使用率が最も高く、20代が最も低い結果となっています。20代の「非公開アカウント」の利用率は90％以上と、どの世代よりも高いにも関わらず内部情報漏洩が頻発する背景には、「公開範囲を限定しているから、仕事・職場に関する情報を公開しても大丈夫」という油断があると考えられます。一方で、その公開範囲には「職場の上司、同僚、部下」や「取引先、顧客」なども含まれており、公開範囲には多様なユーザーが含まれることが確認されました。こういったプライベートとビジネスの境界線が曖昧になった結果、関係性が希薄なフォロワーに対して、機密性の高い情報まで不用意に発信してしまうという、若年層特有の漏洩リスクの存在が想像されます。新入社員のSNS利用研修などを実施する企業では、ビジネスとプライベートで境界線が消失しつつあるSNSとの向き合い方を、世代間の意識差を踏まえた上で、より具体的かつ実務に即した内容での提供が求められます。■注意喚起コラムのご紹介オウンドメディア「eltes insight」にて、BeReal.起点の情報漏洩・炎上事案に関するネット炎上注意喚起情報を発信しております。ぜひ御覧ください。タイトル：「若者の流行」と経営層が軽視できないリスクへ―BeReal.発の情報漏洩はなぜ起きるのか。事例・要因・対策を徹底解説▶オウンドメディア「eltes insight」はこちら■調査概要名称：SNSの利用状況や、炎上や情報漏洩リスクに対する危機意識の調査対象期間：2026年3月19日対象：20〜69歳の会社員(正社員・契約・派遣社員）、経営者・役員、公務員（教職員を除く）のうち、事前のスクリーニング調査にてSNS投稿頻度が「1日に複数回」「1日に1回程度」「週に数回程度」と回答した人有効回答者数：300名方法：インターネットリサーチ※本調査を引用いただく場合は、「株式会社エルテス調べ（2026年5月）」とご記載ください。※各グラフについては、収集データを元にエルテスが作成しています。