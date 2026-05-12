人事・労務向けセミナー「DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき“組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―」6月4日(木)開催(参加無料)
企業・団体の“ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン”(以下、DEI)の推進を支援する株式会社wiwiw(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 歩美)は、人事・DEI担当者が学び合い、各社の実践知を持ち寄る場「DEI Campus」を展開しています。
そしてこのたび、2026年6月4日(木)14：00より、人事・労務向けセミナー『DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき“組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―』を開催いたします。
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◎セミナーの詳細、参加申込はこちら
https://www.wiwiw.com/event/9636/
【セミナー概要】
DEIの重要性は広く認識されつつある一方で、
「施策はあるが組織行動が変わらない」
「現場の協力が得られない」
「経営層に成果を説明できない」
といった課題を抱える人事担当者は少なくありません。
本セミナーでは、こうした現場の課題に真正面から向き合い、DEIを“やるべき施策”から“組織を変え、成果を生み出すドライバー”へと転換するための視点と具体的な方法を解説します。
講師は、A.T.カーニーにて約19年にわたり企業変革を支援し、現在は大学院大学至善館の教授としてリーダー育成に携わる、組織変革の専門家である山本美樹夫氏です。
本セミナーでは、以下のような学びをお持ち帰りいただけます。
● なぜ日本企業ではDEIが“機能しにくい”のか
● 成果につながる企業と形骸化する企業の決定的な違い
● DEIを起点にイノベーションを生む組織と連携のあり方
● タスク遂行から価値創出へと導く、DEIの具体的アクション
単なる理念にとどまらず、
現場が動き、経営に説明でき、成果につながる――
そのようなDEI推進のヒントを得たい方は、ぜひご参加ください。
■開催概要
イベント名： DEIを組織成果にどう結び付けるか
― 人事が押さえるべき“組織文化変革”と
イノベーション創出の実践ポイント ―
開催日時 ： 2026年6月4日(木)14：00～15：30
会場 ： Zoomによるライブ配信
参加費 ： DEI Campus会員無料、体験参加無料
定員 ： 100名
お申し込み： https://www.wiwiw.com/event/9636/
講演者 ： 大学院大学至善館教授 山本美樹夫氏
■DEI Campusについて
DEI Campusは、DEI推進に必要な知見を提供し、成果につながる施策の実行を後押しする、人事・DEI・ESG担当者向けの学び合いのプラットフォームです。
なお、wiwiwのサービスをご利用中の企業・団体がDEI Campusの無料会員に登録された場合、当該企業・団体に所属するご担当者様は、特典としてセミナー後もプラットフォーム上でアーカイブ動画をご視聴いただけます。
ぜひ、皆様の取り組みにお役立てください。
◎DEI Campusの詳細、会員申込はこちら
【wiwiwサービスご利用中のお客様はこちらから】
https://share.hsforms.com/18eEOa3E5S_iatE5-0d9lVg4xn11
【サービス詳細について知りたい、という方はこちらから】
お問い合わせ・資料請求｜株式会社wiwiw
https://www.wiwiw.com/inquiry/
■会社概要
会社名 ： 株式会社wiwiw
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤歩美
所在地 ： 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目5-25 西新宿プライムスクエア9階
設立 ： 2006年11月1日
事業内容： 女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進における、
コンサルティング、研修、クラウドサービスの提供
URL ： https://www.wiwiw.com/