企業・団体の“ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン”(以下、DEI)の推進を支援する株式会社wiwiw(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 歩美)は、人事・DEI担当者が学び合い、各社の実践知を持ち寄る場「DEI Campus」を展開しています。

そしてこのたび、2026年6月4日(木)14：00より、人事・労務向けセミナー『DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき“組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―』を開催いたします。





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◎セミナーの詳細、参加申込はこちら

https://www.wiwiw.com/event/9636/









【セミナー概要】

DEIの重要性は広く認識されつつある一方で、

「施策はあるが組織行動が変わらない」

「現場の協力が得られない」

「経営層に成果を説明できない」

といった課題を抱える人事担当者は少なくありません。





本セミナーでは、こうした現場の課題に真正面から向き合い、DEIを“やるべき施策”から“組織を変え、成果を生み出すドライバー”へと転換するための視点と具体的な方法を解説します。

講師は、A.T.カーニーにて約19年にわたり企業変革を支援し、現在は大学院大学至善館の教授としてリーダー育成に携わる、組織変革の専門家である山本美樹夫氏です。





本セミナーでは、以下のような学びをお持ち帰りいただけます。

● なぜ日本企業ではDEIが“機能しにくい”のか

● 成果につながる企業と形骸化する企業の決定的な違い

● DEIを起点にイノベーションを生む組織と連携のあり方

● タスク遂行から価値創出へと導く、DEIの具体的アクション





単なる理念にとどまらず、

現場が動き、経営に説明でき、成果につながる――

そのようなDEI推進のヒントを得たい方は、ぜひご参加ください。









■開催概要

イベント名： DEIを組織成果にどう結び付けるか

― 人事が押さえるべき“組織文化変革”と

イノベーション創出の実践ポイント ―

開催日時 ： 2026年6月4日(木)14：00～15：30

会場 ： Zoomによるライブ配信

参加費 ： DEI Campus会員無料、体験参加無料

定員 ： 100名

お申し込み： https://www.wiwiw.com/event/9636/

講演者 ： 大学院大学至善館教授 山本美樹夫氏









■DEI Campusについて

DEI Campusは、DEI推進に必要な知見を提供し、成果につながる施策の実行を後押しする、人事・DEI・ESG担当者向けの学び合いのプラットフォームです。

なお、wiwiwのサービスをご利用中の企業・団体がDEI Campusの無料会員に登録された場合、当該企業・団体に所属するご担当者様は、特典としてセミナー後もプラットフォーム上でアーカイブ動画をご視聴いただけます。

ぜひ、皆様の取り組みにお役立てください。





◎DEI Campusの詳細、会員申込はこちら

【wiwiwサービスご利用中のお客様はこちらから】

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【サービス詳細について知りたい、という方はこちらから】

お問い合わせ・資料請求｜株式会社wiwiw

https://www.wiwiw.com/inquiry/





■会社概要

会社名 ： 株式会社wiwiw

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤歩美

所在地 ： 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目5-25 西新宿プライムスクエア9階

設立 ： 2006年11月1日

事業内容： 女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進における、

コンサルティング、研修、クラウドサービスの提供

URL ： https://www.wiwiw.com/