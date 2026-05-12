美容・健康・ライフスタイル感度の高い層へブランドを訴求

合同会社IRIE OFFICE

合同会社IRIE OFFICE（アイリーオフィス）は、ヨガのプロデュースチーム「SHONAN BEACH YOGA（以下、SBY）」のマーケティングおよび企業窓口を担当しています。

毎年GWに開催される「逗子映画祭」のオープン前に、SBYが海辺で身体と心を整えるヨガプログラム「MORNING BEACH YOGA」を実施しています。本年は当プログラムに対し、当社が協賛施策の企画・実施を行いました。

記憶に残るモーニングビーチヨガ

本プログラムは、美容・健康・ウェルネス、ライフスタイルへの関心が高い参加者が集まる場であり、ブランドの世界観や商品を自然な形で届けることができる体験型プロモーションの機会となっています。

美容・健康意識の高い参加者にリーチし、ポジティブな反応を得たサンプリング施策美容・健康意識の高い参加者にリーチし、ポジティブな反応を得たサンプリング施策

今年は天候不良の影響もありながら、3クラスを実施し、延べ約250名が参加。ヨガ講師／モデルの野沢和香さんをはじめとした人気講師陣がクラスを担当し、感度の高い参加者との接点を創出しました。

■担当ヨガ講師

4月26日（日）：NANA

4月29日（昭和の日）：野沢和香

5月2日（土）：三品茜・山口陽平

会場では、協賛企業の商品サンプリングを実施したほか、ヨガ講師やインフルエンサーへのギフティングも行いました。撮影された素材は、協賛企業のInstagramリールなどSNSコンテンツとしても活用され、イベント当日の接点にとどまらない情報発信につながっています。

ヨガ講師 NANAさん

SBYが創り出すイベントは、単なるイベント協賛ではなく、参加者の“自分のコンディションを大切にしたい”という価値観に寄り添いながら、ブランドとの自然な出会いを生み出す場です。

今回は急なご相談を受けての短期間での実施となりましたが、限られた準備期間の中でも一定の成果を得ることができました。

SBYは、モデル／ヨガ講師のSHIHOさん、野沢和香さん、松本莉緒さんをはじめとした、健康・ウェルネス領域で影響力を持つヨガ実践者「SBYフレンズ」とともに活動しています。また、冬季には北海道の星野リゾート トマムやヒルトンニセコビレッジと連携したウェルネスイベントの実績もあり、四季を通じた展開が可能です。

「MORNING BEACH YOGA」に参加した来場者と、野沢和香さん（中央）

今後はイベント会場での施策に加え、SNS発信、インフルエンサー連動、撮影素材の二次活用、プレスリリースによるメディア露出など、企業のマーケティング目的に応じた幅広いコラボレーションを提案してまいります。

また、SBYでは年間を通じてヨガイベントを実施しており、既存イベントを活用した展開に加え、クライアントさまのご要望に応じて都内や店舗での実施も可能です。さらに、ワークショップやトークショーの企画・実施、プロダクトの共同開発など、より踏み込んだコラボレーションにも対応しております。

MORNING BEACH YOGA 2027（来年度）協賛メニュー例

（※SBYがおこなっている他のイベントでも展開可能）

・イベントのネーミングライツ

・会場ブランディング

・ブース出展

・商品サンプリング

・来場者スナップ撮影

・ヨガ講師／インフルエンサーへのギフティング

・当日の撮影素材を活用したSNS投稿

・告知／実施レポートのプレスリリース配信

・メディア掲載を目的としたPR施策

・クライアントのご要望に応じたワークショップの企画と実施

美容・健康・ライフスタイル領域でのブランド訴求や、感度の高いコミュニティとの接点づくりにご関心のある企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

合同会社IRIE OFFICEは、SBYのマーケティングパートナーとして、企業さまとのコラボレーションにおける企画、営業、進行管理を担当しています。

クライアント × SBYの取り組みとして、イベントに限らず、SNSやコンテンツを含めた様々なご提案が可能です。SBYとの取り組みを通じて、通常の広告施策とは異なる形で、タレントやインフルエンサーとの自然な接点づくりなど、柔軟な展開もご提案できる可能性がございます。

今後も、SBYとの連携を通じて、企業のマーケティングにより価値ある形で活用いただけるよう取り組んでまいります。

合同会社IRIE OFFICE（アイリー・オフィス）は、湘南のコンテンツを取り扱う会社

１.ビーチ領域での取り組み（湘南の海水浴場組合との連携）：ニベア・エッセンシャル・デルモンテ・辛ラーメン・レノボなどビーチプロモーション実績多数

２.海の環境領域での取り組み（NPO法人湘南ビジョン研究所との協業）：大手旅行代理店や教育コンテンツ・サービス会社などと「湘南のビーチをフィールドにSDGsをテーマとした社員研修／教育研修」を開発、多数実施

３.ウェルネス領域での取り組み（SHONAN BEACH YOGAとの協業）：逗子映画祭の朝に開催される「MORNING BEACH YOGA」をはじめ、SBYの価値を引き出し、企業へご提案し、マーケティングの成功までを支援

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担当：入江

kenji@irie-office.jp

090-9851-0131

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