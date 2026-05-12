“引き締め”芸で話題のカーネーション・吉田が、J-WAVE『GURU GURU!』に4日間連続登場！　特別企画「まいにち吉田」をオンエア

株式会社J-WAVEJ-WAVE『GURU GURU!』にお笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣が4日間連続で登場！

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜に生放送でお届けしているワイドプログラム『GURU GURU!』は、世の中の「常識」や「あたり前」をあえて逆から考える“逆転ラジオ”です。月曜日はかが屋・加賀翔、火曜日はダウ90000、水曜日は福留光帆と令和ロマン・松井ケムリ、木曜日はエバースが曜日替わりでナビゲーターを担当しています。

『GURU GURU!』ではこれまで、同一人物が4日間にわたって連日登場する企画として、エバース・町田による「まいにち町田」、福留光帆による「まいにち福留」、令和ロマン・松井ケムリによる「まいにちケムリ」、ウエストランド・井口浩之による「まいにち井口」などを放送してきました。

そして今回、新たに実施するのは、お笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣が4日間連続で登場する企画「まいにち吉田」。カーネーションとしての活動に加え、先輩芸人にも臆することなく堂々と立ち向かう“引き締め”芸で注目を集めている吉田が、5月18日（月）から4日間にわたって『GURU GURU!』に登場します。

新年度の慌ただしさが少し落ち着く5月。身も心も「引き締める」特別企画をぜひお楽しみください。

＜日替わりテーマ＞

■5月18日(月) ナビゲーター：加賀翔(かが屋)

テーマ：「男女のアレコレ討論会」

ゲスト：吉田結衣(カーネーション)

加賀翔(かが屋)吉田結衣(カーネーション)

■5月19日(火) ナビゲーター：ダウ90000

テーマ：「もっともっと怒られたい」

ゲスト：吉田結衣(カーネーション)

ダウ90000吉田結衣(カーネーション)

■5月20日(水) ナビゲーター：福留光帆、松井ケムリ(令和ロマン)

テーマ：「適度な緊張感をください」

ゲスト：吉田結衣(カーネーション)

福留光帆、松井ケムリ(令和ロマン)吉田結衣(カーネーション)

■5月21日(木) ナビゲーター：エバース

テーマ：「“頼り”上級者への道」

ゲスト：吉田結衣(カーネーション)

エバース吉田結衣(カーネーション)

番組では、リスナーからカーネーション・吉田に“「引き締め」てほしい”メッセージも募集中です。

▼メッセージ募集フォーム

https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

なお、放送はradikoアプリでもお楽しみいただけるほか、radikoのタイムフリー機能でオンエア後1週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

5月18日（月） ：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260518220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260518220000)

5月19日（火） ：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260519220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260519220000)

5月20日（水） ：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260520220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260520220000)

5月21日（木） ：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260521220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260521220000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：GURU GURU!

放送時間：毎週月曜～木曜22:00～24:00

ナビゲーター：

MON／加賀翔(かが屋)

TUE／ダウ90000

WED／福留光帆・松井ケムリ(令和ロマン)

THU／エバース

番組YouTube：https://www.youtube.com/@GURUGURU_813

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

番組X：https://x.com/guruguru_813

番組IG：https://www.instagram.com/guru_guru_813/